Sao Việt rộn ràng vào 'mùa cưới': Cõi mạng tiếp tục hoang mang khi nghe tin một sao nam Vbiz thông báo sắp sửa kết hôn, danh tính 'đàng gái' vẫn còn là một 'ẩn số'?

Theo đó, sao nam Vbiz này đang khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi bất ngờ tuyên bố sắp tổ chức đám cưới.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ - Trung Quân idol đã khiến cho cộng đồng mạng phải xôn xao khi thông báo mình sắp sửa kết hôn và đang cần tìm gấp một người có thể viết cho mình một bài hát tại lễ cưới.

"Ai viết cho mình bài nào hạnh phúc đám cưới được không ạ? Em sắp làm đám cưới ạ", nam ca sĩ viết.

Bài viết của giọng ca ''Dấu mưa'' đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ, bởi lẽ Trung Quân Idol trước đó chưa từng công khai bất kỳ một mối quan hệ yêu đương nào cả và trên các trang mạng xã hội cũng không hề có tin tức gì về việc anh đang qua lại với một ai.

Trái ngược với sự ngỡ ngàng của fan hâm mộ, phía bên dưới bài đăng của nam ca sĩ là hàng loạt lời chúc phúc của đồng nghiệp như Để tớ viết cho nha", "Được, tặng luôn nè",...

Ngoài ra thì cũng có nhiều người cho rằng, đây chỉ là "chiêu trò" nhằm quảng bá cho sản phẩm sắp tới của Trung Quân idol. Rất nhiều netizen đồn đoán, sản phẩm âm nhạc sắp tới rất có thể sẽ liên quan đến tình yêu đẹp hoặc lãng mạn và là một sự đổi mới trong phong cách của nam ca sĩ. Bởi Trung Quâng Idol luôn được biết đến nhờ vào các bản nhạc buồn trong tình yêu.

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