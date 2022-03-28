Cùng điêu đứng vì scandal tình ái, top những 'pha xử lý' 'đi vào lòng đất' của loạt sao Việt khiến dân tình ngán ngẩm: Người 'im như hến', người 'trốn mất dạng'

Bên cạnh ồn ào từ thiện, có thể nói cuối năm 2021, đầu năm 2022 là thời điểm nổ ra nhiều lùm xùm tình ái của giới showbiz Việt. Hết lùm xùm tiểu tam, lại đến scandal "tra nam" gây xôn xao cõi mạng. Đứng trước nguy cơ lao đao sự nghiệp, những ngôi sao dưới đây lại có những cách xử lý vô cùng khác nhau.

Đứng đầu trong bảng danh sách này, hẳn phải là người mới nhất vừa gia nhập hội ''im lặng mặc kệ sự đời''. Đó chính là nữ ca sĩ - Hiền Hồ.

Mới đây nhất, cộng đồng mạng đã phải một phen "dậy sóng" sau khi drama tình ái giữa Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân bị phanh phui, hàng loạt tấm ảnh thân thiết của cả 2 đã được phủ sóng trên khắp các trang mạng xã hội. Điều này đã thực sự khiến cho những người hâm mộ của giọng ca ''Rồi người thương cũng hóa người dưng'' phải cảm thấy sốc và cực kỳ thất vọng về idol của mình.

Đứng trước nguy cơ tiêu tan sự nghiệp chỉ vì lùm xùm tình ái không đáng có Hiền Hồ không hề lên tiếng mà thay vào đó chọn cách khóa tất cả các trang mạng xã hội. Chưa biết rõ cuộc sống của Hiền Hồ sau scandal lần này sẽ như thế nào, song chắc chắn rằng niềm tin của khán giả vào nữ ca sĩ sẽ ít nhiều sụt giảm. Ngoài ra, cô nàng sinh năm 1997 cũng đang đứng trước nguy cơ bị phong sát.

Hải Tú - Bỏ mặc dư luận, đã có "chủ tịch" chống lưng

Hải Tú vẫn chưa thể comback kể từ sau drama ''tiểu tam'' - Ảnh: Internet

Một trong những drama được cho là hot nhất trong năm 2021 vừa qua, chắc chắn không thể không nhắc đến cái tên Hải Tú - người được cho là ''tiểu tam'' trong chuyện tình cảm giữa Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm.

Từ chỗ đang kỳ vọng sẽ là ngôi sao mới đáng được kỳ vọng trong làng giải trí Việt Nam, cái tên Hải Tú nhanh chóng biến mất trên thị trường của giới showbiz Việt và cô nàng được cho là đã phải tạm dựng hoạt động một thời gian khá lâu.

Thậm chí cho tới nay, Hải Tú vẫn chưa hề bất cứ động thái nào cho việc quay trở lại với làng giải trí. Hình ảnh mới nhất, mà người ta nhìn thấy ở người đẹp sinh năm 1997 đó là khi cô bị bắt gặp ở cùng với Sơn Tùng M-TP tại căn biệt thự riêng, kéo theo đó là tin đồn đã sinh hạ con đầu lòng cho nam ca sĩ hot nhất nhì làng giải trí Việt.

Sơn Tùng M-TP - "cầm đầu" top sao thích "im lặng"

Sơn Tùng chưa bao giờ lên tiếng ở bất kỳ thị phi nào liên quan đến mình - Ảnh: Internet

Là một trong những ca sĩ tài năng nhất của Việt Nam và sở hữu cho mình lượng fan hùng hậu. Bên cạnh những sự thành công đáng ngưỡng mộ của mình, thì để có cho mình vị thế như ngày hôm nay giọng ca ''Cơn mưa ngang qua'' đương nhiên cũng gặp vô số những thị phi không đáng có. Tuy nhiên, Sơn Tùng chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận hay công nhận tất cả những lời bàn tán mà người ta nói về anh.

Thậm chí sau khi cõi mạng bùng nổ tin đồn bí mật hẹn hò với Hải Tú, netizen còn bắt gặp Sơn Tùng và nữ diễn viên đã dọn về chung một nhà. Kể từ đó đến nay, Sơn Tùng M-TP vẫn hoạt động nghệ thuật năng nổ và chưa bao giờ hết "hot" trên các nền tảng social, báo chí.

Anh Đức - Bạn gái cũ tố "tra nam" vẫn bình thản trở lại showbiz

Hình ảnh của Anh Đức trong mắt khán giả cũng đã bị ảnh hưởng một phần kể từ khi bị chính bạn gái bốc phốt mình - Ảnh: Internet

Trước khi dính vào lùm xùm thị phi không đáng có bên ngoài đời sống cá nhân, nam diễn viên luôn được khán giả yêu quý vì tính tình hài hước và hiền lành trên sóng truyền hình. Ngoài ra, anh còn được rất nhiều fan hâm mộ ghen tị khi có một cô bạn gái cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Tuy vậy hạnh phúc chưa bao lâu, cả hai đã chính thức nói lời chia tay.

Hậu tan vỡ, Anh Đức còn bị bạn gái cũ lên tiếng tố sa đọa, thậm chí là có hành động không hay sau khi chia tay. Giữa ồn ào, nam diễn viên vẫn kiên quyết giữ thái độ im lặng. Hậu biến cố một thời gian, Anh Đức cũng quay trở lại hoạt động nghệ thuật, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí, sân khấu hài lẫn dự án phim.

Jack - Ông bố im lặng nhất nhì làng giải trí

Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa, người hâm mộ mới được nhìn thấy Jack đứng trên sân khấu biểu diễn - Ảnh: Internet

Năm 2021 có lẽ sẽ là một năm ''đáng nhớ'' trong sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ sinh năm 1997 khi chuyện tình giữa anh và bạn gái cũ - Thiên An bị phanh phui. Theo đó sau khi nói lời chia tay, giữa cả 2 đã có cho mình một đứa con.

Việc cả hai không cảm thấy hạnh phúc và chia tay hoàn toàn là một việc bình thường đối với hầu hết các cặp đôi yêu nhau. Tuy nhiên, cái làm người hâm mộ cảm thấy thất vọng nhất về giọng ca ''Sóng gió'' chính là cách hành xử của anh khi chỉ chu cấp cho bạn gái cũ với con gái ruột của mình chỉ 5 triệu đồng mỗi tháng. Chính điều này, đã khiến cho Jack bị nhận lấy sự bủa vây của dư luận và khiến anh chàng liên tục bị các nhãn hàng hủy hợp đồng.

Gần 1 năm sau ngày sự việc bùng nổ, Jack vẫn im hơi lặng tiếng và chưa có bất kỳ động thái nào cho ngày quay trở lại. Dù vậy tính đến thời điểm hiện tại, dân mạng vẫn chưa quên được scandal của Jack và dường như, ngày quay trở lại showbiz của nam ca sĩ vẫn xa vời vợi...