Nhân vật được cho là 'em họ' Hiền Hồ chính thức lên tiếng, phản hồi 'hai năm rõ mười' chuyện nắm giữ 'kho ảnh' nghìn tấm của cặp 'anh em nương tựa'

Mặc dù vị CEO U60 khẳng định cả hai chỉ là anh em họ thì trên mạng xã hội, hàng loạt các tấm ảnh có sự góp mặt của cả 2 đều được cho là trên mức ''tình cảm anh em'' khiến CĐM hoài nghi về phát ngôn của ông Hồ Nhân.

Gần 1 tuần trôi qua kể từ lúc drama '' Hiền Hồ và bom tấn anh em nương tựa" bị "khai quật", cho tới nay, nhân vật chính trong câu chuyện trên vẫn đang chọn cách im lặng để mọi chuyện lắng xuống.

Đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nào là do bà xã của CEO - Hồ Nhân là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện hay mới đây nhất là giả thuyết về ''cậu em họ đâm sau lưng chị gái'' của nữ ca sĩ - Hiền Hồ. Điều này là hoàn toàn có cơ sở, bởi cách đây 1 ngày, trang cá nhân được cho là em họ Hiền Hồ gây bất ngờ khi chia sẻ dòng trạng thái “ Game on 3p13s”. Dù không giải thích cụ thể nhưng rất nhiều bình luận suy đoán đây chính là lời hăm dọa sẽ tung clip nhạy cảm của giọng ca 24 tuổi. Phía dưới bài viết, đội ngũ “anh hùng bàn phím” thi nhau xin link để xem độ xác thực như thế nào.

Trước phản ứng dữ dội từ phía netizen, "em họ'' của Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng. Theo đo, người này cho hay giữa cậu và giọng ca ''Rồi người thương cũng hóa người dưng'' không có bất kỳ mối quan hệ nào cả và việc anh bị đồn là người đâm sau lưng nữ ca sĩ là chuyện hoàn toàn vô lý hết sức. Đồng thời, người này cầu xin netizen ngưng ném đá mình vì những ngày qua đã bị tấn công dữ dội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân.

''Em họ'' Hiền Hồ giải thích và cầu xin mọi người đừng chửi mình nữa - Ảnh chụp màn hình

“Thật lòng mình xin mọi người. Tôi không biết gì hết, đừng ai lấy hình ảnh của tôi làm người ta chửi tôi. Hôm qua đến giờ không dám vào Facebook, Instagram gì hết. Người ta tự nhiên cứ vào chửi trong khi tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không phải là em họ hay liên quan gì tới ai hết, Tôi không làm gì sai hết. Chỉ là người ta lấy hình ảnh của tôi cái. Làm ơn hãy để cho tôi yên đi” – Chàng trai chia sẻ

Được biết, cách đây một thời gian, Hiền Hồ từng thông báo bị mất điện thoại di động – nơi lưu trữ những hình ảnh, tin nhắn và thông tin riêng tư của cô. Đây cũng được cho là nguyên nhân khiến những dữ liệu bí mật trên bị phanh phui trước công chúng.