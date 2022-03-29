Hậu chia tay Anh Đức, Uyên Tô áp lực dồn nén, suy nghĩ cực đoan, người quen bàng hoàng kể lại thời gian khó khăn đến mức tự tử

Sao Việt 29/03/2022 14:54

Mới đây nhất, thông tin về việc bạn gái cũ của nam diễn viên hài Anh Đức đã có hành động dại dột khi tìm đến cái chết khi gặp một số áp lực trong cuộc sống.

Cụ thể, Kristie Uyên Tô được nhiều khán giả biết đến sau khi từng là bạn gái cũ của Anh Đức. Thuể còn mặn nồng, cặp đôi luôn được người hâm mộ hết mực ủng hộ trong mối quan hệ này và cho rằng cả hai thực sự đẹp đôi với nhau, nhưng mấy ai biết được chỉ một khoảng thời gian sau đó. Kristie đã quyết định bốc phốt bạn trai của mình ngay sau khi cả hai nói lời chia tay.

Tại thời điểm đó, bài bốc phốt của cô nàng đã thực sự thu hút sự chú ý từ phía dư luận, người thì ủng hộ cô nàng, người thì ủng hộ Anh Đức. Trước sức ép giữa guồng quay của dư luận, bạn gái cũ của Anh Đức đã buộc phải xóa bài viết.

Hậu chia tay Anh Đức, Uyên Tô áp lực dồn nén, suy nghĩ cực đoan, người quen bàng hoàng kể lại thời gian khó khăn đến mức tự tử - Ảnh 1
Bài đăng mới nhất của cô nàng trên MXH nhằm thông báo cho fan hâm mộ mình đã ổn hơn trước rất nhiều

Tuy nhiên cách đây vài ngày, Uyên Tô đã gây xôn xao khi đăng ảnh gầy rộc nằm trên giường bệnh, sau khi trải qua 1 tháng sinh tử. Cô cho biết sức khoẻ của mình đã được 65%, dù đi đứng hay nói chuyện vẫn cần sự trợ giúp. Đồng thời Uyên cũng gửi lời cảm ơn mọi người xung quanh như các bác sĩ, y tá, gia đình và bạn bè, đặc biệt là mẹ đã giành giật lại sự sống cho mình. Hiện tại, status của Uyên Tô hiện đã không còn trên trang cá nhân.

Chia sẻ với Pháp luật và bạn đọc, một số người thân quen của cô nàng cho biết, vài tháng gần đây bạn gái cũ của Anh Đức liên tục rơi vào tình trạng stress, bị người ta lừa và cộng thêm áp lực của cuộc sống đã khiến cô có suy nghĩ ''dại dột''. Thậm chí, cô nàng đã cực đoan lựa chọn kết thúc sinh mạng của mình. Nhưng may mắn thay người nhà của cô nàng đã phát hiện và đưa cô đi cấp cứu.

Dù được đưa đi chữa trị kịp thời nhưng những vấn đề cốt lõi mà cô nàng gặp phải hiện vẫn chưa thể được phục hồi và nhiều khả năng cần phải sự giúp đỡ của các bác sĩ tâm lý.

Hậu chia tay Anh Đức, Uyên Tô áp lực dồn nén, suy nghĩ cực đoan, người quen bàng hoàng kể lại thời gian khó khăn đến mức tự tử - Ảnh 2

Hậu chia tay Anh Đức, Uyên Tô áp lực dồn nén, suy nghĩ cực đoan, người quen bàng hoàng kể lại thời gian khó khăn đến mức tự tử - Ảnh 3

Story mới đây của Kristie Uyên Tô trên MXH

Hậu chia tay Anh Đức, Uyên Tô áp lực dồn nén, suy nghĩ cực đoan, người quen bàng hoàng kể lại thời gian khó khăn đến mức tự tử - Ảnh 4

Anh Đức và Kristie Uyên Tô thời còn mặn nồng

Mới đây nhất, Uyên Tô còn đăng 1 clip nói về cái chết ở story với nội dung: "Điều tồi tệ nhất các bạn làm là gì? Tôi trước nhé! Là sắp xếp cái chết cho chính mình, để không phiền đến ai...". Trước đó bạn gái cũ của nam danh hài Anh Đức còn từng gây sốc khi bất ngờ đăng status nói về tang lễ của chính mình.

Hậu hạ sinh quý tử, Bảo Thy lần đầu khoe ảnh bên gia đình chồng đại gia, biểu cảm của các thành viên tiết lộ mối quan hệ bấy lâu giấu kín

Hậu hạ sinh quý tử, Bảo Thy lần đầu khoe ảnh bên gia đình chồng đại gia, biểu cảm của các thành viên tiết lộ mối quan hệ bấy lâu giấu kín

Dù đã nên đôi vợ chồng được một khoảng thời gian và đã có cho mình đứa con chung nhưng rất hiếm khi thấy nữ ca sĩ Công Chúa Bong Bóng xuất hiện bên cạnh gia đình chồng. Đến mới đây, bức ảnh đại gia đình của nữ ca sĩ đang thu hút sự chú ý của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạn gái cũ Anh Đức bạn gái Anh Đức anh đức bị bóc phốt Kristie Uyên Tô

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 24 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 40 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 42 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 2 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"