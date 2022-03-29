Mới đây nhất, thông tin về việc bạn gái cũ của nam diễn viên hài Anh Đức đã có hành động dại dột khi tìm đến cái chết khi gặp một số áp lực trong cuộc sống.

Cụ thể, Kristie Uyên Tô được nhiều khán giả biết đến sau khi từng là bạn gái cũ của Anh Đức. Thuể còn mặn nồng, cặp đôi luôn được người hâm mộ hết mực ủng hộ trong mối quan hệ này và cho rằng cả hai thực sự đẹp đôi với nhau, nhưng mấy ai biết được chỉ một khoảng thời gian sau đó. Kristie đã quyết định bốc phốt bạn trai của mình ngay sau khi cả hai nói lời chia tay. Tại thời điểm đó, bài bốc phốt của cô nàng đã thực sự thu hút sự chú ý từ phía dư luận, người thì ủng hộ cô nàng, người thì ủng hộ Anh Đức. Trước sức ép giữa guồng quay của dư luận, bạn gái cũ của Anh Đức đã buộc phải xóa bài viết.

Bài đăng mới nhất của cô nàng trên MXH nhằm thông báo cho fan hâm mộ mình đã ổn hơn trước rất nhiều Tuy nhiên cách đây vài ngày, Uyên Tô đã gây xôn xao khi đăng ảnh gầy rộc nằm trên giường bệnh, sau khi trải qua 1 tháng sinh tử. Cô cho biết sức khoẻ của mình đã được 65%, dù đi đứng hay nói chuyện vẫn cần sự trợ giúp. Đồng thời Uyên cũng gửi lời cảm ơn mọi người xung quanh như các bác sĩ, y tá, gia đình và bạn bè, đặc biệt là mẹ đã giành giật lại sự sống cho mình. Hiện tại, status của Uyên Tô hiện đã không còn trên trang cá nhân. Chia sẻ với Pháp luật và bạn đọc, một số người thân quen của cô nàng cho biết, vài tháng gần đây bạn gái cũ của Anh Đức liên tục rơi vào tình trạng stress, bị người ta lừa và cộng thêm áp lực của cuộc sống đã khiến cô có suy nghĩ ''dại dột''. Thậm chí, cô nàng đã cực đoan lựa chọn kết thúc sinh mạng của mình. Nhưng may mắn thay người nhà của cô nàng đã phát hiện và đưa cô đi cấp cứu.

Dù được đưa đi chữa trị kịp thời nhưng những vấn đề cốt lõi mà cô nàng gặp phải hiện vẫn chưa thể được phục hồi và nhiều khả năng cần phải sự giúp đỡ của các bác sĩ tâm lý. Story mới đây của Kristie Uyên Tô trên MXH Anh Đức và Kristie Uyên Tô thời còn mặn nồng Mới đây nhất, Uyên Tô còn đăng 1 clip nói về cái chết ở story với nội dung: "Điều tồi tệ nhất các bạn làm là gì? Tôi trước nhé! Là sắp xếp cái chết cho chính mình, để không phiền đến ai...". Trước đó bạn gái cũ của nam danh hài Anh Đức còn từng gây sốc khi bất ngờ đăng status nói về tang lễ của chính mình.

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