Hiền Hồ có 'anh nương tựa' giàu sụ, CĐM vội soi ngay nội thất bên trong khu căn hộ cao cấp: Có gì hot mà khiến netizen 'dậy sóng' đến vậy?

Sao Việt 29/03/2022 09:03

Cùng xem khu căn hộ cao cấp mà Hiền Hồ đang sinh sống có gì hot đến vậy.

Hơn 1 tuần vừa qua, cái tên Hiền Hồ vẫn còn đang là tâm điểm chú ý của CĐM. Kể từ lúc drama tình ái với CEO Hồ Nhân nổ ra, nữ ca sĩ sinh năm 1997 liên tục trở thành đề tài bàn tán xôn xao của dư luận. Về phái người trong cuộc, nếu như ông Hồ Nhân khẳn định rằng cả 2 chỉ đơn giản là mối quan hệ ''anh em họ, anh em nương tựa'' thì cho đến nay Hiền Hồ vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng.

Quay lại khoảng thời gian trước khi vướng vào thị phi tình ái gây tranh cãi với CEO Hồ Nhân, Hiền Hồ luôn là nữ ca sĩ rất được lòng công chúng, không chỉ nhờ vào khả năng ca hát mà cô nàng 25 tuổi còn gây ''thương nhớ'' bởi khuôn mặt và vóc dáng ''điểm 10 cho chất lượng''. Tại thời điểm đó, Hiền Hồ còn được CĐM ngưỡng mộ khi dù chỉ ở độ tuổi đôi mươi đã sở hữu cho mình khối tài sản đáng mơ ước với rất nhiều người.

Hiền Hồ có 'anh nương tựa' giàu sụ, CĐM vội soi ngay nội thất bên trong khu căn hộ cao cấp: Có gì hot mà khiến netizen 'dậy sóng' đến vậy? - Ảnh 1

Hiền Hồ có 'anh nương tựa' giàu sụ, CĐM vội soi ngay nội thất bên trong khu căn hộ cao cấp: Có gì hot mà khiến netizen 'dậy sóng' đến vậy? - Ảnh 2

Nếu nhìn kỹ các chi tiết trong căn nhà của Hiền Hồ, có thể thấy nữ ca sĩ đang sở hữu một căn hộ cao cấp tại TP.HCM - Ảnh: Internet

Hiện tại, nữ ca sĩ đang được cho là sở hữu một căn hô cao cấp tại TP.HCM. Được biết, Hiền Hồ đã sống ở đây được khoảng 7 năm.

Theo như những gì CĐM "soi" được, thì nơi Hiền Hồ đang sinh sống là khu căn hộ cao cấp. Vì nằm tại vị trí đắc địa nên tại đây những căn hộ này luôn có giá đắt đỏ hơn so với các căn hộ thông thường khác. Ngoài ra, đây cũng là nơi ở của rất nhiều tên tuổi lớn đã và đang làm việc tại Sài Gòn.

Hiền Hồ có 'anh nương tựa' giàu sụ, CĐM vội soi ngay nội thất bên trong khu căn hộ cao cấp: Có gì hot mà khiến netizen 'dậy sóng' đến vậy? - Ảnh 3

Hiền Hồ có 'anh nương tựa' giàu sụ, CĐM vội soi ngay nội thất bên trong khu căn hộ cao cấp: Có gì hot mà khiến netizen 'dậy sóng' đến vậy? - Ảnh 4

Từ nội thất đến tông màu cho từng căn toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp

 

Hiền Hồ có 'anh nương tựa' giàu sụ, CĐM vội soi ngay nội thất bên trong khu căn hộ cao cấp: Có gì hot mà khiến netizen 'dậy sóng' đến vậy? - Ảnh 5

View hồ bơi ngắm toàn thành phố cực xịn xò

Hiền Hồ có 'anh nương tựa' giàu sụ, CĐM vội soi ngay nội thất bên trong khu căn hộ cao cấp: Có gì hot mà khiến netizen 'dậy sóng' đến vậy? - Ảnh 6

Hiện, sau chuỗi ngày im lìm vì scandal tình ái, không ít netizen cho rằng khả năng trở lại showbiz của nữ ca sĩ "mịt mờ" vô cùng. Trước giọng ca sinh năm 1997, không ít sao Việt cũng từng lao đao, chật vật tìm lại chỗ đứng hậu bị CĐM đòi tẩy chay vì ồn ào đời tư.

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