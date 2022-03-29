Hiền Hồ có 'anh nương tựa' giàu sụ, CĐM vội soi ngay nội thất bên trong khu căn hộ cao cấp: Có gì hot mà khiến netizen 'dậy sóng' đến vậy?

Hơn 1 tuần vừa qua, cái tên Hiền Hồ vẫn còn đang là tâm điểm chú ý của CĐM. Kể từ lúc drama tình ái với CEO Hồ Nhân nổ ra, nữ ca sĩ sinh năm 1997 liên tục trở thành đề tài bàn tán xôn xao của dư luận. Về phái người trong cuộc, nếu như ông Hồ Nhân khẳn định rằng cả 2 chỉ đơn giản là mối quan hệ ''anh em họ, anh em nương tựa'' thì cho đến nay Hiền Hồ vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng.

Quay lại khoảng thời gian trước khi vướng vào thị phi tình ái gây tranh cãi với CEO Hồ Nhân, Hiền Hồ luôn là nữ ca sĩ rất được lòng công chúng, không chỉ nhờ vào khả năng ca hát mà cô nàng 25 tuổi còn gây ''thương nhớ'' bởi khuôn mặt và vóc dáng ''điểm 10 cho chất lượng''. Tại thời điểm đó, Hiền Hồ còn được CĐM ngưỡng mộ khi dù chỉ ở độ tuổi đôi mươi đã sở hữu cho mình khối tài sản đáng mơ ước với rất nhiều người.