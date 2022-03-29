Mai Phương qua đời được 2 năm, quản lý lần đầu tiết lộ lời trăng trối trên giường bệnh: CĐM nghẹn lòng, thương thay cho số phận 'hồng nhan bạc mệnh' của cố diễn viên

Sao Việt 29/03/2022 08:43

Hơn 2 năm kể từ ngày Mai Phương ra đi, cựu quản lý hé lộ lời trăng trối cuối cùng của cố diễn viên khiến CĐM ngậm ngùi, xót xa.

Sau hơn 2 năm kể từ ngày cố diễn viên Mai Phương ra đi, đến nay, CĐM đặc biệt là fan hâm mộ của mỹ nhân làng phim Việt vẫn còn nhiều nuối tiếc khi cô qua đời ở thời điểm sự nghiệp đang phát triển. Được biết, nữ diễn viên có một cô con gái - bé Lavie, hiện bé đang được bảo mẫu chăm sóc.

Mới đây, vào ngày hôm qua (28/3), cũng chính là ngày giỗ của cố diễn viên Mai Phương, bạn thân kiêm cựu quản lý đã có những giây phút chia sẻ thật lòng về những câu chuyện xoay quanh Mai Phương trước lúc ra đi. Cụ thể trong bài viết của mình, người này chia sẻ: "Có câu chuyện bên lề mà chắc bạn bè không ai được nghe vì thời gian đó mỗi ngày chỉ tôi hay qua nhà Phương nên được nghe tâm sự nhiều nhất khi bạn ấy còn nhận thức và tỉnh táo. Tôi hỏi Phương: 'Còn trăng trối gì không, có tâm nguyện nào chưa làm được và có điều gì muốn nói không?'".

Mai Phương qua đời được 2 năm, quản lý lần đầu tiết lộ lời trăng trối trên giường bệnh: CĐM nghẹn lòng, thương thay cho số phận 'hồng nhan bạc mệnh' của cố diễn viên - Ảnh 1

Hình ảnh bé Lavie được bạn bè của Mai Phương dẫn đi chơi trong ngày giỗ thứ 2 của mẹ

Câu trả lời ngay sau đó của cố diễn viên, đã không khỏi khiến cho người hâm mộ phải cảm thấy xót xa: "Khoảng thời gian 2 năm trị bệnh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời, không phải lo chạy show, không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải lo tiền nhà hay trả góp xe. Được các chị em nghệ sĩ và các khán giả yêu thương đã giúp Phương giảm gánh nặng về kinh tế, yêu thương bản thân nhiều hơn và dành thời gian cho gia đình, ở bên con hơn thay vì đi chạy show".

Ngoài ra, thì quản lý của Mai Phương còn cho biết, nữ diễn viên rất biết ơn với những người đã luôn ở bên cạnh cổ vũ và động viên hai mẹ con cô bằng cách này hay cách khác. Người này cũng cho biết thêm, trước khi ra đi Mai Phương cũng đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của đời mình - dẫn bé Lavie đi du lịch.

Mai Phương qua đời được 2 năm, quản lý lần đầu tiết lộ lời trăng trối trên giường bệnh: CĐM nghẹn lòng, thương thay cho số phận 'hồng nhan bạc mệnh' của cố diễn viên - Ảnh 2

Mai Phương có thể yên tâm một phần nào khi con gái của mình vẫn luôn được những người bạn của cô quan tâm và yêu thương một cách chu đáo nhất

Mai Phương qua đời được 2 năm, quản lý lần đầu tiết lộ lời trăng trối trên giường bệnh: CĐM nghẹn lòng, thương thay cho số phận 'hồng nhan bạc mệnh' của cố diễn viên - Ảnh 3

Trước khi qua đời, Mai Phương cũng đã kịp hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình cùng với đứa con gái bẻ nhỏ

Mai Phương tên đầy đủ là Phạm Thị Mai Phương, sinh năm 1985. Cô được khán giả yêu mến vì vẻ ngoài xinh xắn, hiền lành. Các vai diễn ấn tượng của Mai Phương là trong các phim như Mộng phù du, Hương phù sa, Xóm cào cào, Trai nhảy, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa, Những thiên thần áo trắng, Hạnh phúc muộn màng.

Bên cạnh đó, cô còn là MC các chương trình Ngày chủ nhật của em, Bệ phóng tài năng, Chuyện phái đẹp và ca hát với MV Tiếng dương cầm trong đêm.

Nữ diễn viên không may qua đời ở tuổi 35 vì mắc ung thư.

Trấn Thành lộ diện hậu COVID-19, không rõ Hari Won chăm người bệnh thế nào mà ngoại hình nam MC khác lạ đến mức 'fan cứng' dụi mắt mãi vẫn không nhận ra?

Trấn Thành lộ diện hậu COVID-19, không rõ Hari Won chăm người bệnh thế nào mà ngoại hình nam MC khác lạ đến mức 'fan cứng' dụi mắt mãi vẫn không nhận ra?

Mới đây, sau thời gian nghỉ ngơi, dưỡng bệnh vì mắc COVID-19, nam MC Trấn Thành đã lộ diện với những dự án mới, tuy nhiên CĐM lại tá hỏa khi thấy ngoại hình khác lạ của ông xã Hari Won.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Phương Bảo mẫu của con gái Mai Phương bé Lavie

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 25 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 40 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 43 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 3 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"