Mới đây, vào ngày hôm qua (28/3), cũng chính là ngày giỗ của cố diễn viên Mai Phương, bạn thân kiêm cựu quản lý đã có những giây phút chia sẻ thật lòng về những câu chuyện xoay quanh Mai Phương trước lúc ra đi. Cụ thể trong bài viết của mình, người này chia sẻ: "Có câu chuyện bên lề mà chắc bạn bè không ai được nghe vì thời gian đó mỗi ngày chỉ tôi hay qua nhà Phương nên được nghe tâm sự nhiều nhất khi bạn ấy còn nhận thức và tỉnh táo. Tôi hỏi Phương: 'Còn trăng trối gì không, có tâm nguyện nào chưa làm được và có điều gì muốn nói không?'".

Sau hơn 2 năm kể từ ngày cố diễn viên Mai Phương ra đi, đến nay, CĐM đặc biệt là fan hâm mộ của mỹ nhân làng phim Việt vẫn còn nhiều nuối tiếc khi cô qua đời ở thời điểm sự nghiệp đang phát triển. Được biết, nữ diễn viên có một cô con gái - bé Lavie , hiện bé đang được bảo mẫu chăm sóc.

Hình ảnh bé Lavie được bạn bè của Mai Phương dẫn đi chơi trong ngày giỗ thứ 2 của mẹ

Câu trả lời ngay sau đó của cố diễn viên, đã không khỏi khiến cho người hâm mộ phải cảm thấy xót xa: "Khoảng thời gian 2 năm trị bệnh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời, không phải lo chạy show, không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải lo tiền nhà hay trả góp xe. Được các chị em nghệ sĩ và các khán giả yêu thương đã giúp Phương giảm gánh nặng về kinh tế, yêu thương bản thân nhiều hơn và dành thời gian cho gia đình, ở bên con hơn thay vì đi chạy show".

Ngoài ra, thì quản lý của Mai Phương còn cho biết, nữ diễn viên rất biết ơn với những người đã luôn ở bên cạnh cổ vũ và động viên hai mẹ con cô bằng cách này hay cách khác. Người này cũng cho biết thêm, trước khi ra đi Mai Phương cũng đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của đời mình - dẫn bé Lavie đi du lịch.

Mai Phương có thể yên tâm một phần nào khi con gái của mình vẫn luôn được những người bạn của cô quan tâm và yêu thương một cách chu đáo nhất

Trước khi qua đời, Mai Phương cũng đã kịp hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình cùng với đứa con gái bẻ nhỏ

Mai Phương tên đầy đủ là Phạm Thị Mai Phương, sinh năm 1985. Cô được khán giả yêu mến vì vẻ ngoài xinh xắn, hiền lành. Các vai diễn ấn tượng của Mai Phương là trong các phim như Mộng phù du, Hương phù sa, Xóm cào cào, Trai nhảy, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa, Những thiên thần áo trắng, Hạnh phúc muộn màng.

Bên cạnh đó, cô còn là MC các chương trình Ngày chủ nhật của em, Bệ phóng tài năng, Chuyện phái đẹp và ca hát với MV Tiếng dương cầm trong đêm.

Nữ diễn viên không may qua đời ở tuổi 35 vì mắc ung thư.