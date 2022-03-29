Hậu đăng quang Miss Grand, Thùy Tiên tiếp tục gây sốc với loạt váy áo hở bạo hết cỡ, tưởng 'kén dáng', nào ngờ 'hợp rơ' đến bất ngờ

Sao Việt 29/03/2022 15:37

Đang công tác tại Colombia, nhưng nàng hậu cũng không quên tạo điểm nhấn cho riêng mình khi diện bộ váy siêu quyến rũ

Kể từ sau khi đăng quang hoa hậu Miss Grand International 2021, người hâm mộ liên tục bắt gặp hình ảnh nàng hậu trưng diện những bộ váy hở bạo nhất nhằm khoe vóc dáng hoàn hảo của mình. 

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Thuỳ Tiên trong chuyến công tác tại Colombia đã được hé lộ trên mạng xã hội. Trong lần lộ diện này, nàng hậu đã khá mạo hiểm khi chọn chiếc váy của NTK Đỗ Long, đây là bộ đầm từng gây tranh cãi trong buổi thử outfit tại Việt Nam.

Hậu đăng quang Miss Grand, Thùy Tiên tiếp tục gây sốc với loạt váy áo hở bạo hết cỡ, tưởng 'kén dáng', nào ngờ 'hợp rơ' đến bất ngờ - Ảnh 1

Vốn là chiếc váy rất ''kén'' người mặc nhưng khi vào tay Thùy Tiên mọi thứ đều trở nên hoàn hảo - Ảnh cắt từ clip

Hậu đăng quang Miss Grand, Thùy Tiên tiếp tục gây sốc với loạt váy áo hở bạo hết cỡ, tưởng 'kén dáng', nào ngờ 'hợp rơ' đến bất ngờ - Ảnh 2

Nàng hậu vẫn giữ vững phong độ sexy chứ không bị dìm như lời netizen dự đoán trước đó - Ảnh cắt từ clip

Hầu hết đều fan hâm mộ đều lo sợ, thiết kế có phần quá ''ít vải'' sẽ khiến cho nàng hậu để lộ ra những khuyết điểm trên cơ thể của mình. Tuy nhiên, sau khi được chứng kiến hình ảnh của Thùy Tiên trong chiếc váy của NTK Đỗ Long hầu như tất cả mọi người đều ''quay xe'' trước vẻ đẹp hoàn hảo của Thùy Tiên.

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