Erik bị đá đểu ‘’hát không được mà còn làm ca sĩ’’ sau lùm xùm hát nhép, netizen nhanh chóng ‘’đào mộ’’ lại phát ngôn của Hòa Minzy

Mới đây, mạng xã hội TikTok bất ngờ xuất hiện rất nhiều đoạn clip nghi ngờ Erik ''hát nhép'' đang gây tranh cãi rất nhiều với nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Trong một buổi diễn gần đây của Erik được NHM quay trên tik tok, cho thấy anh chàng đang biểu diễn cực sung và có lẽ do quá hưng phấn, nên nam ca sĩ đã vô tình làm rơi mic và nhiều khán giả đều ngỡ ngàng khi mic rơi mà giọng hát của Erik vẫn đang tiếp tục được vang lên. Ngay sau khi làm rớt mic, nam ca sĩ vẫn bình tính xoay người lại để nhặt mic lên hát tiếp - Ảnh: cắt từ clip Ngay sau khi xảy ra sự cố, giọng ca “Đau nhất là lặng im” đã khá bình tĩnh và xử ký tình huống một cách khá chuyên nghiệp. Cụ thể, anh nhanh chóng nhặt mic và thực hiện hết phần trình diễn của mình.

Đáng chú ý, thì đây cũng không phải là lần đầu tiên giọng ca ‘’Ghen’’ bị vướng vào những lùm xùm không đáng có liên quan đến giọng hát của mình. Bởi CĐM vẫn luôn chia ra 2 luồng ý kiến về tài năng của Erik khi cho rằng anh mặc dù có nhiều bản hit nhưng về phần kỹ năng hát thì vẫn còn quá kém, mặt khác thì cho rằng việc phải vừa nhảy, vừa khát khiến cho nam ca sĩ khó có thể hát đúng theo như những gì mà mọi người kỳ vọng. Sự việc của Erik, khiến cho người hâm mộ phải ''đào mộ'' lời nói của Hòa Minzy trước đây về vấn đề hát nhép Trước việc nam ca sĩ bị phát hiện có khả năng làm ‘’ảo thuật’’ mic rơi nhưng tiếng vẫn hát, Netizen bất ngờ đào lại bài phỏng vấn của Hòa Minzy, người chị khá thân thiết của Erik.

Khi được hỏi về việc bỏ quy định cấm hát nhép trong biểu diễn, Hòa Minzy chia sẻ: “Ai hát nhép thì vẫn hát nhép thôi, như bọn mình là một ca sĩ chuyên hát Live, bọn mình chẳng ai muốn hát nhép cả. Khán giả bỏ tiền ra mà chỉ để xem mình hát nhép thì thật khổ thân họ. Nếu thế thì mọi người ở nhà xem YouTube hay mở các trang nhạc là xong rồi”. Chưa hết, giọng ca “Không thể cùng nhau suốt kiếp” cũng khẳng định đã là một ca sĩ chân chính thì điều đầu tiên chính là phải hát tốt. Trước ý kiến cho rằng nghệ sĩ ngày nay còn phải thực hiện vũ đạo và đảm bảo các yếu tố khác của màn trình diễn nên phải hát phép, Hòa Minzy đã không đồng ý với điều này. Nữ ca sĩ nói rằng các nghệ sĩ quốc tế cũng vừa thực hiện những vũ đạo khó mà vẫn có thể hát live: “Thật sự cái đấy là mình có muốn luyện tập, hay không. Nếu mà không làm được thì thôi đừng nhảy nữa. Hoặc đoạn nào mình hát thì dừng lại không nhảy nữa, đoạn nào không hát nữa thì mình nhảy tiếp”.

Ít ai biết, nhân vật 'đáng gờm' sở hữu danh xưng 'Lão Phật Gia' được cả showbiz 'chọn mặt gửi vàng' lại có đời tư cực kín tiếng, không tiết lộ thông tin vợ con vì một lý do Trong hầu hết các sự kiện quan trọng, CĐM thường xuyên bắt gặp hình ảnh ''lão phật gia'' - Tùng Yuki bảo vệ các nghệ sĩ nổi tiếng đến biểu diễn tại các sân khấu lớn. Cũng chính vì thế mà nhiều người cũng tự đặt ra cho mình câu hỏi ''lão phật gia'' có đời tư như thế nào, bởi lẽ có rất ít thông tin trên MXH về nhân vật này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/erik-bi-da-deu-hat-khong-duoc-ma-con-lam-ca-si-sau-lum-xum-hat-nhep-netizen-nhanh-chong-dao-mo-lai-phat-ngon-cua-hoa-minzy-459059.html