Anh Đào - nữ chính Lối về miền hoa gây sốt với hình ảnh diện bikini khoe vẻ đẹp nuột nà

Sao Việt 30/03/2022 21:29

Với sắc vóc cuốn hút, lối diễn chân thực, tự nhiên, Anh Đào được kỳ vọng sẽ sớm tỏa sáng với làng truyền hình.

Bộ phim Lối về miền hoa với chủ đề lập nghiệp trên quê hương của các bạn trẻ hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả yêu phim truyền hình. 

Nữ chính của phim - Thanh - do diễn viên Anh Đào thủ vai. Thanh được giới thiệu là cô gái sinh ra và lớn lên ở làng quê. Cô có tính tình thẳng thắn, có chút đanh đá nhưng sống chân thành, giàu nghị lực.

Anh Đào - nữ chính Lối về miền hoa gây sốt với hình ảnh diện bikini khoe vẻ đẹp nuột nà - Ảnh 1

Anh Đào là gương mặt mới với làng phim truyền hình Việt. Cô nàng từng casting nhiều lần nhưng đều thất bại cho tới khi được mời vào vai Thanh. Với vai nữ chính đầu tay, Anh Đào nhanh chóng chinh phục được khán giả truyền hình. Cô nàng nhận được lời khen ngợi vì nét diễn tự nhiên, chân thực.

Anh Đào - nữ chính Lối về miền hoa gây sốt với hình ảnh diện bikini khoe vẻ đẹp nuột nà - Ảnh 2

Ngoài ra, Anh Đào cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì vẻ đẹp trong trẻo, thu hút. Trên phim cô nàng thường diện những trang phục giản dị, khỏe khoắn, phù hợp với cô gái sinh ra và lớn lên ở làng quê. Tuy nhiên, ngoài đời Anh Đào có gu thời trang nữ tính, sang chảnh.

Anh Đào - nữ chính Lối về miền hoa gây sốt với hình ảnh diện bikini khoe vẻ đẹp nuột nà - Ảnh 3
Anh Đào - nữ chính Lối về miền hoa gây sốt với hình ảnh diện bikini khoe vẻ đẹp nuột nà - Ảnh 4

Mới đây, nữ diễn viên tung ra loạt ảnh cô nàng diện bikini sang chảnh khiến không ít khán giả phải bất ngờ. Diện bikini 1 mảnh với đường cắt tinh tế, Anh Đào khoe được thân hình đồng hồ cát với những đường cong hút mắt. Vẻ đẹp sang chảnh, tự tin của Anh Đào khác hoàn toàn với nét cứng nhắc, "kín cổng cao tường" của nhân vật Anh Đào đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Anh Đào - nữ chính Lối về miền hoa gây sốt với hình ảnh diện bikini khoe vẻ đẹp nuột nà - Ảnh 5
Anh Đào - nữ chính Lối về miền hoa gây sốt với hình ảnh diện bikini khoe vẻ đẹp nuột nà - Ảnh 6
Anh Đào - nữ chính Lối về miền hoa gây sốt với hình ảnh diện bikini khoe vẻ đẹp nuột nà - Ảnh 7
Anh Đào - nữ chính Lối về miền hoa gây sốt với hình ảnh diện bikini khoe vẻ đẹp nuột nà - Ảnh 8
Anh Đào - nữ chính Lối về miền hoa gây sốt với hình ảnh diện bikini khoe vẻ đẹp nuột nà - Ảnh 9

ẢNH: Internet

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Từ khóa:   Anh Đào diễn viên Anh Đào lối về miền hoa

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