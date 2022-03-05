"Mẹ 3 con" Hồ Ngọc Hà đốt cháy MXH với hình ảnh diện bikini cực nóng bỏng ở tuổi U40

Sao Việt 05/03/2022 06:28

Thân hình sexy của người đẹp 38 tuổi nhận được rất nhiều lời trầm trồ khen ngợi từ cư dân mạng.

Hồ Ngọc Hà vốn luôn được xem là biểu tượng thời trang và gọi cảm hàng đầu Showbiz Việt. Hiện tại dù đã trải qua 2 lần sinh nở và đã là mẹ của 3 nhóc tỳ đáng yêu, Hà Hồ vẫn luôn sở hữu nhan sắc và vóc dáng khiến bao người ao ước.

'Mẹ 3 con' Hồ Ngọc Hà đốt cháy MXH với hình ảnh diện bikini cực nóng bỏng ở tuổi U40 - Ảnh 1

Mới đây, trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình, nữ ca sỹ sinh năm 1984 đã có những bức hình diện bikini nóng bỏng. Cô tự tin khoe trên trang Instagram cá nhân hình ảnh khoe dáng trong bộ bikini 2 mảnh khi đang thoải mái cười đùa.

'Mẹ 3 con' Hồ Ngọc Hà đốt cháy MXH với hình ảnh diện bikini cực nóng bỏng ở tuổi U40 - Ảnh 2
'Mẹ 3 con' Hồ Ngọc Hà đốt cháy MXH với hình ảnh diện bikini cực nóng bỏng ở tuổi U40 - Ảnh 3

Ở tuổi U40, thân hình gợi cảm, nuột nà và đặc biệt là vòng một nóng bỏng của bà mẹ 3 con khiến nhiều người ngưỡng mộ và xuýt xoa khen ngợi: “Xuất sắc chị ơi. Thần thái quá đỉnh và body quá nuột”, “Đẹp hết mức luôn, ai tin là gái 3 con chứ, "Bà bỉm sữa nóng bỏng nhất showbiz Việt", "Người đẹp bị thời gian lãng quên",...  

'Mẹ 3 con' Hồ Ngọc Hà đốt cháy MXH với hình ảnh diện bikini cực nóng bỏng ở tuổi U40 - Ảnh 4

 

'Mẹ 3 con' Hồ Ngọc Hà đốt cháy MXH với hình ảnh diện bikini cực nóng bỏng ở tuổi U40 - Ảnh 5

Để có được ngoại hình như hiện tại, Hồ Ngọc Hà đã kiên trì gìn giữ trong nhiều năm với chế độ tập luyện, ăn uống khoa học đặc biệt là tập yoga. Trên trang cá nhân, “nữ hoàng giải trí” thường xuyên chia sẻ hình ảnh cũng clip tập thể dục, yoga kèm chế độ ăn hợp lý, lành mạnh.

'Mẹ 3 con' Hồ Ngọc Hà đốt cháy MXH với hình ảnh diện bikini cực nóng bỏng ở tuổi U40 - Ảnh 6

 

'Mẹ 3 con' Hồ Ngọc Hà đốt cháy MXH với hình ảnh diện bikini cực nóng bỏng ở tuổi U40 - Ảnh 7

 ẢNH: FBNV

Quỳnh Anh Shyn khoe thân hình gợi cảm bên bờ biển cùng làn da rám nắng chuẩn "gái Tây"

Quỳnh Anh Shyn khoe thân hình gợi cảm bên bờ biển cùng làn da rám nắng chuẩn "gái Tây"

Loạt ảnh bikini mới của Quỳnh Anh Shyn nhận được nhiều lời khen ngợi.

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