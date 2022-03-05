"Mẹ 3 con" Hồ Ngọc Hà đốt cháy MXH với hình ảnh diện bikini cực nóng bỏng ở tuổi U40

Hồ Ngọc Hà vốn luôn được xem là biểu tượng thời trang và gọi cảm hàng đầu Showbiz Việt. Hiện tại dù đã trải qua 2 lần sinh nở và đã là mẹ của 3 nhóc tỳ đáng yêu, Hà Hồ vẫn luôn sở hữu nhan sắc và vóc dáng khiến bao người ao ước.

Mới đây, trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình, nữ ca sỹ sinh năm 1984 đã có những bức hình diện bikini nóng bỏng. Cô tự tin khoe trên trang Instagram cá nhân hình ảnh khoe dáng trong bộ bikini 2 mảnh khi đang thoải mái cười đùa.