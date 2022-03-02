Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, netizen đồng loạt réo tên một nhân vật 'thị phi' rùm beng cõi mạng thời gian qua

Vốn được mệnh danh là "Hoa hậu nghìn năm có một", Tiểu Vy luôn khẳng định đẳng cấp nhan sắc của mình mỗi khi xuất hiện. Ở tuổi 22, cô sở hữu nhan sắc "đẹp tiêu chuẩn" cùng số đo 3 vòng nóng bỏng. Với phong cách phóng khoáng, sexy, Tiểu Vy được đánh giá là một trong những hoa hậu gợi cảm nhất showbiz Việt.

Gu thời trang của Tiểu Vy được đánh giá là ngày càng đẹp hơn, thanh lịch và duyên dáng hơn từ sau khi đăng quang. Tuy nhiên với lần xuất hiện gần đây trong một sự kiện mới, Hoa hậu Việt Nam 2018 dường như đã sa sút phong độ.