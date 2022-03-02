Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, netizen đồng loạt réo tên một nhân vật 'thị phi' rùm beng cõi mạng thời gian qua

Sao Việt 02/03/2022 15:40

Vẻ ngoài của Hoa hậu Tiểu Vy trong sự kiện mới đây đã khiến nhiều người hâm mộ thất vọng

Vốn được mệnh danh là "Hoa hậu nghìn năm có một", Tiểu Vy luôn khẳng định đẳng cấp nhan sắc của mình mỗi khi xuất hiện. Ở tuổi 22, cô sở hữu nhan sắc "đẹp tiêu chuẩn" cùng số đo 3 vòng nóng bỏng. Với phong cách phóng khoáng, sexy, Tiểu Vy được đánh giá là một trong những hoa hậu gợi cảm nhất showbiz Việt.

Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, netizen đồng loạt réo tên một nhân vật 'thị phi' rùm beng cõi mạng thời gian qua - Ảnh 1

Gu thời trang của Tiểu Vy được đánh giá là ngày càng đẹp hơn, thanh lịch và duyên dáng hơn từ sau khi đăng quang. Tuy nhiên với lần xuất hiện gần đây trong một sự kiện mới, Hoa hậu Việt Nam 2018 dường như đã sa sút phong độ.

Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, netizen đồng loạt réo tên một nhân vật 'thị phi' rùm beng cõi mạng thời gian qua - Ảnh 2
Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, netizen đồng loạt réo tên một nhân vật 'thị phi' rùm beng cõi mạng thời gian qua - Ảnh 3
Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, netizen đồng loạt réo tên một nhân vật 'thị phi' rùm beng cõi mạng thời gian qua - Ảnh 4

Cô gây thấy vọng khi diện một chiếc đầm cúp ngực trăng trông khá giống... váy cưới, phần thân váy nhăn nhúm cùng những đường cắt xẻ thiếu tinh tế khiến người mặc trông khá "quê". Thật may mắn là nhan sắc xinh đẹp như thiên thần cùng thần thái sang chảnh của Tiểu Vy đã vớt vát lại được chút ít.

Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, netizen đồng loạt réo tên một nhân vật 'thị phi' rùm beng cõi mạng thời gian qua - Ảnh 5

Ngoài bộ trang phục bị chê không tôn dáng, kiểu tóc lẫn layout của Tiểu Vy trong sự kiện còn khiến dân mạng liên tưởng đến hàng loạt nhân vật khác, như Mâu Thủy, Diệu Nhi, Lê Khánh... Đặc biệt, nhiều người gọi tên Trang Nemo, cho rằng Tiểu Vy rất giống hotgirl vướng ồn ào ẩu đả gây chú ý thời gian qua.

Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, netizen đồng loạt réo tên một nhân vật 'thị phi' rùm beng cõi mạng thời gian qua - Ảnh 6

Trước đó, Tiểu Vy là một trong những nàng hậu luôn được đánh giá cao về nhan sắc và phong cách. Cô luôn có một vẻ ngoài hoàn hảo và gần như chưa bao giờ "mắc lỗi" hình ảnh khi xuất hiện trước đám đông.

Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, netizen đồng loạt réo tên một nhân vật 'thị phi' rùm beng cõi mạng thời gian qua - Ảnh 7
Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, netizen đồng loạt réo tên một nhân vật 'thị phi' rùm beng cõi mạng thời gian qua - Ảnh 8
Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, netizen đồng loạt réo tên một nhân vật 'thị phi' rùm beng cõi mạng thời gian qua - Ảnh 9
Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, netizen đồng loạt réo tên một nhân vật 'thị phi' rùm beng cõi mạng thời gian qua - Ảnh 10
Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, netizen đồng loạt réo tên một nhân vật 'thị phi' rùm beng cõi mạng thời gian qua - Ảnh 11
Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, netizen đồng loạt réo tên một nhân vật 'thị phi' rùm beng cõi mạng thời gian qua - Ảnh 12

ẢNH: Internet.

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