Diễn viên Quỳnh Kool nhận cơn mưa lời khen với bộ ảnh diện croptop ren khoe vòng eo nuột nà

Sao Việt 01/03/2022 06:12

Diện cả set đồ trắng toát lên vẻ đẹp sang chảnh như một cô tiểu thư, Quỳnh Kool khiến người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi.

Bước vào làng giải trí với hình ảnh hot girl xinh đẹp, gợi cảm qua những sitcom đình đám: Kem xôi, Loa phường, Quỳnh Kool là gương mặt được nhiều khán giả trẻ yêu mến. Tuy nhiên, sau thành công của 2 sitcom nói trên, Quỳnh Kool đã quyết định xây dựng hình ảnh khác.

Diễn viên Quỳnh Kool nhận cơn mưa lời khen với bộ ảnh diện croptop ren khoe vòng eo nuột nà - Ảnh 1

 

Diễn viên Quỳnh Kool nhận cơn mưa lời khen với bộ ảnh diện croptop ren khoe vòng eo nuột nà - Ảnh 2

Thay vì là 1 cô hot girl nhí nhảnh, gợi cảm, Quỳnh Kool "lột xác" trở nên sang chảnh hơn, tiểu thư hơn và định hướng trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Cô tập trung tham gia những dự án phim truyền hình của VFC để trau dồi diễn xuất và bồi đắp danh tiếng. Hiện tại, Quỳnh Kool đã xuất hiện trong kha khá dự án đình đám: Quỳnh búp bê, Đừng bắt em phải quên, Hướng dương ngược nắng, Hãy nói lời yêu...

Diễn viên Quỳnh Kool nhận cơn mưa lời khen với bộ ảnh diện croptop ren khoe vòng eo nuột nà - Ảnh 3

 

Diễn viên Quỳnh Kool nhận cơn mưa lời khen với bộ ảnh diện croptop ren khoe vòng eo nuột nà - Ảnh 4

Mới đây, nữ Quỳnh Kool gây sốt khi khoe trên trang cá nhân loạt ảnh mới với phong cách thời trang vừa nữ tính, gợi cảm lại vừa thanh lịch. Diện croptop ren xuyên thấu mix cùng áo khoác vải tweed thời thượng, Quỳnh Kool khoe trọng vòng bụng phẳng lỳ, làn da trắng hồng và chiếc eo thon.

Diễn viên Quỳnh Kool nhận cơn mưa lời khen với bộ ảnh diện croptop ren khoe vòng eo nuột nà - Ảnh 5

 

Diễn viên Quỳnh Kool nhận cơn mưa lời khen với bộ ảnh diện croptop ren khoe vòng eo nuột nà - Ảnh 6

trang điểm nhẹ nhàng, buông xõa mái tóc dài đen mượt khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Những hình ảnh xinh lung linh này nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Thậm chí có nhiều còn cho rằng Quỳnh Kool là một trong những diễn viên trẻ sở hữu nhan sắc nổi bật nhất hiện nay.

Diễn viên Quỳnh Kool nhận cơn mưa lời khen với bộ ảnh diện croptop ren khoe vòng eo nuột nà - Ảnh 7

 

Diễn viên Quỳnh Kool nhận cơn mưa lời khen với bộ ảnh diện croptop ren khoe vòng eo nuột nà - Ảnh 8

 

Diễn viên Quỳnh Kool nhận cơn mưa lời khen với bộ ảnh diện croptop ren khoe vòng eo nuột nà - Ảnh 9

 ẢNH: FBNV

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