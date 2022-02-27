Hồ Ngọc Hà khiến dân tình phát sốt khi có hành động thân mật với Kim Lý trên thảm đỏ sự kiện

Sao Việt 27/02/2022 22:12

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà mặc sexy sánh đôi ông xã Kim Lý dự sự kiện cùng hoa hậu Thùy Tiên và một số nghệ sĩ.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vừa qua đã tham dự một sự kiện làm đẹp cùng nhau tại TP. Hồ Chí Minh. Sự xuất hiện của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người vì vẻ ngoài như “bước từ phim ra”. Trong khi Kim Lý lịch lãm, đúng chất quý ông thì Hà Hồ dù đã làm mẹ 3 con vẫn giữ được vẻ ngoài gợi cảm, từng vòng nóng bỏng. Nhiều người nhận xét, nữ ca sĩ giờ đây trông càng mặn mà, nhan sắc đáng ghen tị.

Hồ Ngọc Hà khiến dân tình phát sốt khi có hành động thân mật với Kim Lý trên thảm đỏ sự kiện - Ảnh 1

 

Hồ Ngọc Hà khiến dân tình phát sốt khi có hành động thân mật với Kim Lý trên thảm đỏ sự kiện - Ảnh 2

Trước đám đông, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý không ngại thể hiện những hành động đầy ngọt ngào và tình tứ bên nhau. Cặp đôi vô tư tạo dáng thân mật trên thảm đỏ, khi thì kề vai áp má, khi thì trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Hành động này của họ khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ, nhưng cũng phải xuýt xoa rằng cả hai quá đẹp đôi.

Hồ Ngọc Hà khiến dân tình phát sốt khi có hành động thân mật với Kim Lý trên thảm đỏ sự kiện - Ảnh 3

 

Hồ Ngọc Hà khiến dân tình phát sốt khi có hành động thân mật với Kim Lý trên thảm đỏ sự kiện - Ảnh 4

 

Hồ Ngọc Hà khiến dân tình phát sốt khi có hành động thân mật với Kim Lý trên thảm đỏ sự kiện - Ảnh 5

 

Hồ Ngọc Hà khiến dân tình phát sốt khi có hành động thân mật với Kim Lý trên thảm đỏ sự kiện - Ảnh 6

Cũng gây chú ý không kém tại sự kiện này là sự xuất hiện của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên. Cô là gương mặt đại diện cho dòng mỹ phẩm mới của Hồ Ngọc Hà. Đây là lần đầu hai mỹ nhân nổi tiếng hợp tác trong công việc.

Hồ Ngọc Hà khiến dân tình phát sốt khi có hành động thân mật với Kim Lý trên thảm đỏ sự kiện - Ảnh 7

Hồ Ngọc Hà tự tin đọ vẻ sexy với đàn em. Hai mỹ nhân đều mặc thiết kế của Công Trí, trang điểm theo phong cách sắc sảo, ấn tượng. Hồ Ngọc Hà hiện là giám đốc sáng tạo của nhãn hàng mà Thùy Tiên hợp tác.

Hồ Ngọc Hà khiến dân tình phát sốt khi có hành động thân mật với Kim Lý trên thảm đỏ sự kiện - Ảnh 8

 

Hồ Ngọc Hà khiến dân tình phát sốt khi có hành động thân mật với Kim Lý trên thảm đỏ sự kiện - Ảnh 9

 ẢNH: Internet

 

 

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

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