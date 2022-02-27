"Người tình tin đồn" của Trương Ngọc Ánh khiến fan nữ say đắm khi hóa thân thành chàng họa sĩ lãng tử trong bộ ảnh mới

Tên tuổi diễn viên Anh Dũng nổi lên sau bộ phim Sống chung với mẹ chồng, nhưng kể từ đó anh dường như không tham gia vào tác phẩm truyền hình nào mới. Nhưng tên tuổi của Anh Dũng lại một nữa được nhắc đến khi rộ lên nghi vấn hẹn hò cùng đàn chị Trương Ngọc Ánh.

Thời gian gần đây, Anh Dũng được chú ý nhiều hơn khi anh góp mặt trong 2 dự án phim điện ảnh lớn Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả và Thiên Thần Hộ Mệnh, đảm nhận vai trò giám khảo khách mời các show truyền hình thực tế và thường xuyên góp mặt trong các sự kiện điện ảnh, thời trang, giải trí tầm cỡ.