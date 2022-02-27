"Người tình tin đồn" của Trương Ngọc Ánh khiến fan nữ say đắm khi hóa thân thành chàng họa sĩ lãng tử trong bộ ảnh mới

Chỉ diện trang phục đơn giản nhưng Anh Dũng vẫn khoe khéo được vẻ lãng tử và điển trai ở mọi góc nhìn.
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Tên tuổi diễn viên Anh Dũng nổi lên sau bộ phim Sống chung với mẹ chồng, nhưng kể từ đó anh dường như không tham gia vào tác phẩm truyền hình nào mới. Nhưng tên tuổi của Anh Dũng lại một nữa được nhắc đến khi rộ lên nghi vấn hẹn hò cùng đàn chị Trương Ngọc Ánh.
Thời gian gần đây, Anh Dũng được chú ý nhiều hơn khi anh góp mặt trong 2 dự án phim điện ảnh lớn Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả và Thiên Thần Hộ Mệnh, đảm nhận vai trò giám khảo khách mời các show truyền hình thực tế và thường xuyên góp mặt trong các sự kiện điện ảnh, thời trang, giải trí tầm cỡ.
Mới đây, nam diễn viên sinh năm 1990 đã khiến hàng loạt fan nũ "rụng tim" khi hóa thân thành chàng họa sĩ lãng tử trong bộ ảnh mới nhất. Khác với hình tượng bảnh bao thường thấy khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí và khoảnh khắc khoe body 6 múi đầy nóng bỏng, nam tính dịp đầu năm, anh tạo sự mới mẻ, đa dạng với hình ảnh chàng họa sĩ giữa không gian đậm chất hội họa.
Anh Dũng cũng tiết lộ những lúc rảnh rỗi, anh thường tìm đến âm nhạc, hội họa và duy trì thói quen đọc sách, thiền… để luôn có một tinh thần phong phú, thoải mái. Hiện tại tại ngoài đảm nhận vai trò host cuộc thi "Miss Fitness Vietnam 2022", Nguyễn Anh Dũng đang tiếp tục lựa chọn kịch bản phim phù hợp để tham gia. Năm nay anh cũng chính thức tuyên bố sẽ lấn sân sang vai trò sản xuất phim.
ẢNH: Internet