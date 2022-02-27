Phương Ly khiến fan hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi khoe ảnh diện bikini nóng bỏng ngắm hoàng hôn trên biển

Dù đã ngoài 30, Phương Ly được nhận xét là xinh đẹp và trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều.
- Công khai chuyện tình đồng giới với nhạc sĩ Phương Uyên, Thanh Hà gây sốc khi xuất hiện với thân hình KHÁC LẠ
- Hơn 2 năm trên đất Mỹ, Hương Tràm lột xác với vẻ ngoài khỏe khoắn cùng phong cách ăn mặc sexy hết cỡ, nhưng có gì đó 'sai sai'
Phương Ly được mọi người biết đến là một nữ ca sĩ khá nổi tiếng và thành công trong giới underground. Tuy sự nghiệp ca hát đến với Phương Ly khá muộn nhưng với chất giọng hay và truyền cảm khiến con đường âm nhạc của Phương Ly gặt hái nhiều thành công.
Trong làng giải trí Việt, Phương Ly là một trong những cái tên sáng giá, tiềm năng. Với khả năng ca hát của bản thân, Phương Ly dần chinh phục được lòng yêu mến của khán giả và thoát khỏi cái danh “em gái của ca sĩ Phương Linh”.
Bên cạnh đó, nhan sắc xinh đẹp của Phương Ly cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, Phương Ly đã chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh bikini gợi cảm trong chuyến du lịch biển khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".
Vóc dáng thon gọn quyến rũ của cô nổi bật trên cảnh sắc hoàng hôn, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đa số ý kiến đều cho rằng ở tuổi 32, cô nàng đang sở hữu một ngoại hình rất cuốn hút. Đặc biệt vòng eo nhỏ nhắn cùng đôi chân thẳng dài chính là điểm nhấn khiến Phương Ly trở nên sexy hơn trong mắt người hâm mộ.