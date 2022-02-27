Phương Ly khiến fan hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi khoe ảnh diện bikini nóng bỏng ngắm hoàng hôn trên biển

Phương Ly được mọi người biết đến là một nữ ca sĩ khá nổi tiếng và thành công trong giới underground. Tuy sự nghiệp ca hát đến với Phương Ly khá muộn nhưng với chất giọng hay và truyền cảm khiến con đường âm nhạc của Phương Ly gặt hái nhiều thành công.

Trong làng giải trí Việt, Phương Ly là một trong những cái tên sáng giá, tiềm năng. Với khả năng ca hát của bản thân, Phương Ly dần chinh phục được lòng yêu mến của khán giả và thoát khỏi cái danh “em gái của ca sĩ Phương Linh”.