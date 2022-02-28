Diễn viên Thanh Hương khoe nhan sắc nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini 2 mảnh

Những hình ảnh diện bikini gợi cảm của diễn viên Thanh Hương khiến cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi.
- "Người tình tin đồn" của Trương Ngọc Ánh khiến fan nữ say đắm khi hóa thân thành chàng họa sĩ lãng tử trong bộ ảnh mới
- Minh Hằng đốt mắt người hâm mộ khi đăng ảnh selfie khoe vòng một khủng sau tin đồn có đại gia chống lưng
Thanh Hương là diễn viên nổi tiếng ở miền Bắc. Cô gây ấn tượng qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như Người Phán Xử, Quỳnh Búp Bê, Sinh Tử... Hiện cô đang đảm nhận vai Trúc Lam trong phim Anh Có Phải Đàn Ông Không.
Mới đây, diễn viên Thanh Hương tung loạt ảnh diện bikini một mảnh màu đen trên bãi biển. Người đẹp khoe đường cong nóng bỏng, eo thon đặc biệt là vòng một khủng khiến hội chị em phải ghen tỵ.
Thanh Hương từng bật mí bản thân tập luyện nhiều bộ môn khác nhau để giữ dáng như boxing, bơi... Vì thế, dù đã 34 tuổi nhưng Thanh Hương vẫn sở hữu một hình thể nuột nà, nóng bỏng. Chia sẻ quan niệm về vẻ đẹp quyến rũ, Thanh Hương từng trả lời phỏng vấn: "Tôi không ngại mặc sexy, tôi cũng thường xuyên mặc gợi cảm. Nếu thấy mình đẹp, tất nhiên có quyền được khoe, nhưng phải đúng nghĩa là đẹp".
Dưới bình luận, cư dân mạng đua nhau khen ngợi nữ diễn viên Anh Có Phải Đàn Ông Không: "Bộ ảnh của chị như gái đôi mươi ấy ạ!", "Tóc ngắn trẻ ra chục tuổi chị ơi", "Như 18 vậy chị ơi", "Mê thân hình của chị"...
ẢNH: FBNV