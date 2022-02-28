Diễn viên Thanh Hương khoe nhan sắc nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini 2 mảnh

Thanh Hương là diễn viên nổi tiếng ở miền Bắc. Cô gây ấn tượng qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như Người Phán Xử, Quỳnh Búp Bê, Sinh Tử... Hiện cô đang đảm nhận vai Trúc Lam trong phim Anh Có Phải Đàn Ông Không.

Mới đây, diễn viên Thanh Hương tung loạt ảnh diện bikini một mảnh màu đen trên bãi biển. Người đẹp khoe đường cong nóng bỏng, eo thon đặc biệt là vòng một khủng khiến hội chị em phải ghen tỵ.