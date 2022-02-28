Diễn viên Thanh Hương khoe nhan sắc nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini 2 mảnh

Sao Việt 28/02/2022 06:23

Những hình ảnh diện bikini gợi cảm của diễn viên Thanh Hương khiến cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi.

Thanh Hương là diễn viên nổi tiếng ở miền Bắc. Cô gây ấn tượng qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như Người Phán Xử, Quỳnh Búp Bê, Sinh Tử... Hiện cô đang đảm nhận vai Trúc Lam trong phim Anh Có Phải Đàn Ông Không.

Diễn viên Thanh Hương khoe nhan sắc nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini 2 mảnh - Ảnh 1

Mới đây, diễn viên Thanh Hương tung loạt ảnh diện bikini một mảnh màu đen trên bãi biển. Người đẹp khoe đường cong nóng bỏng, eo thon đặc biệt là vòng một khủng khiến hội chị em phải ghen tỵ.

Diễn viên Thanh Hương khoe nhan sắc nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini 2 mảnh - Ảnh 2

 

Diễn viên Thanh Hương khoe nhan sắc nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini 2 mảnh - Ảnh 3

Thanh Hương từng bật mí bản thân tập luyện nhiều bộ môn khác nhau để giữ dáng như boxing, bơi... Vì thế, dù đã 34 tuổi nhưng Thanh Hương vẫn sở hữu một hình thể nuột nà, nóng bỏng. Chia sẻ quan niệm về vẻ đẹp quyến rũ, Thanh Hương từng trả lời phỏng vấn: "Tôi không ngại mặc sexy, tôi cũng thường xuyên mặc gợi cảm. Nếu thấy mình đẹp, tất nhiên có quyền được khoe, nhưng phải đúng nghĩa là đẹp".

Diễn viên Thanh Hương khoe nhan sắc nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini 2 mảnh - Ảnh 4

 

Diễn viên Thanh Hương khoe nhan sắc nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini 2 mảnh - Ảnh 5

Dưới bình luận, cư dân mạng đua nhau khen ngợi nữ diễn viên Anh Có Phải Đàn Ông Không: "Bộ ảnh của chị như gái đôi mươi ấy ạ!", "Tóc ngắn trẻ ra chục tuổi chị ơi", "Như 18 vậy chị ơi", "Mê thân hình của chị"...

Diễn viên Thanh Hương khoe nhan sắc nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini 2 mảnh - Ảnh 6

 

Diễn viên Thanh Hương khoe nhan sắc nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini 2 mảnh - Ảnh 7

 

Diễn viên Thanh Hương khoe nhan sắc nóng bỏng trong loạt ảnh diện bikini 2 mảnh - Ảnh 8

 ẢNH: FBNV

Phương Ly khiến fan hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi khoe ảnh diện bikini nóng bỏng ngắm hoàng hôn trên biển

Phương Ly khiến fan hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi khoe ảnh diện bikini nóng bỏng ngắm hoàng hôn trên biển

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Từ khóa:   Thanh Hương diễn viên Thanh Hương Lại Thanh Hương

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