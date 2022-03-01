Gương mặt Diệu Nhi ngày càng khác lạ, lần này cô lại "vô tình" trở thành bản sao của Mai Âm Nhạc

Kể từ sau khi tái xuất showbiz hậu thông tin sinh con đầu lòng, Diệu Nhi có những thay đổi cực lớn về khoản ngoại hình. Nữ diễn viên lấy lại vóc dáng thon gọn nhanh chóng, theo đuổi phong cách sang chảnh và quyến rũ hơn là vẻ phóng khoáng, hài hước như trước.

Trong đợt quảng bá cho vai diễn trong phim “Bẫy ngọt ngào”, Diệu Nhi từng gây chú ý khi đầu tư rất kĩ váy áo và nhan sắc khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, những hình ảnh được cô nàng chia sẻ lại khiến công chúng phải “dụi mắt” vì ngày càng khác lạ.