Gương mặt Diệu Nhi ngày càng khác lạ, lần này cô lại "vô tình" trở thành bản sao của Mai Âm Nhạc

Nhan sắc của Diệu Nhi thời gian gần đây có phần khác lạ khiến công chúng đặt dấu chấm hỏi, liệu do chỉnh ảnh quá đà hay can thiệp thẩm mỹ?
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Kể từ sau khi tái xuất showbiz hậu thông tin sinh con đầu lòng, Diệu Nhi có những thay đổi cực lớn về khoản ngoại hình. Nữ diễn viên lấy lại vóc dáng thon gọn nhanh chóng, theo đuổi phong cách sang chảnh và quyến rũ hơn là vẻ phóng khoáng, hài hước như trước.
Trong đợt quảng bá cho vai diễn trong phim “Bẫy ngọt ngào”, Diệu Nhi từng gây chú ý khi đầu tư rất kĩ váy áo và nhan sắc khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, những hình ảnh được cô nàng chia sẻ lại khiến công chúng phải “dụi mắt” vì ngày càng khác lạ.
Sau nhiều lần gây hoang mang với diện mạo lạ lẫm, Diệu Nhi mới đây tiếp tục khoe loạt ảnh... "củng cố" thêm sự lạ lẫm này. Trong những hình ảnh mới nhất, Diệu Nhi diện trang phục rất sành điệu, cùng lối trang điểm và kiểu tóc ấn tượng.
Tuy nhiên, gây chú ý hơn cả vẫn là gương mặt của nữ diễn viên. Vẫn là Diệu Nhi, nhưng hình như lại phảng phất hình bóng của ai đó "quen quen". Và cái tến được nhắc đến nhiều nhất chính là Mai Âm Nhạc. "U là trời, lướt qua ảnh đầu tiên em tưởng chị Mai Âm Nhạc", "Nhìn giống Mai Âm Nhạc ghê", "Ủa tưởng chị Mai Âm Nhạc luôn á"..., cư dân mạng rôm rả bình luận.