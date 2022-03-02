Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi ngày càng ăn mặc sexy, táo bạo ở tuổi 22

Sao Việt 02/03/2022 06:40

Sau 3 năm đăng quang ngôi vị hoa hậu, Lương Thùy Linh ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Lương Thùy Linh sinh năm 2000, đến từ Cao Bằng. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 và vô cùng được lòng công chúng khi sở hữu cả nhan sắc, thần thái cuốn hút lẫn học thức cao. Người đẹp đã thu về một lượng fan không hề nhỏ nhờ màn thể hiện xuất sắc của mình tại "sân chơi" tìm kiếm nhan sắc hàng top.

Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi ngày càng ăn mặc sexy, táo bạo ở tuổi 22 - Ảnh 1
Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi ngày càng ăn mặc sexy, táo bạo ở tuổi 22 - Ảnh 2

Người đẹp từng là học sinh trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng và hiện đang là sinh viên Đại học Ngoại thương, sở hữu IELTS 7.5. 

Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi ngày càng ăn mặc sexy, táo bạo ở tuổi 22 - Ảnh 3

Từ khi đang quang đến nay, Lương Thuỳ Linh xây dựng hình ảnh một cô hoa hậu trí thức, sắc sảo. Với lợi thế chiều cao 1m78, số đo 3 vòng 89-68-92, đôi chân dài 1m22, cô liên tục trở thành vedette của các show diễn thời trang trong nước và nhận được vô số lời mời từ các nhà thiết kế đình đám.

Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi ngày càng ăn mặc sexy, táo bạo ở tuổi 22 - Ảnh 4

Đặc biệt thời gian gần đây, Lương Thùy Linh trở nên sexy, táo bạo hơn trước rất nhiều. Nàng hậu 22 tuổi không ngần ngại "đốt mắt" khán giả với những shoot hình nóng bỏng, khoe thân hình thon gọn, nuột nà, gợi cảm của mình.

Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi ngày càng ăn mặc sexy, táo bạo ở tuổi 22 - Ảnh 5

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi từ bạn bè, đồng nghiệp, nàng hậu nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng bởi ngôi vị hoa hậu và độ tuổi 22 còn khá trẻ của cô. Đứng trước những bình luận tiêu cực về chuyện ăn mặc gợi cảm, Lương Thùy Linh mới đây đã đăng tải dòng trạng thái nói rõ quan điểm của mình về việc mặc đồ sexy. 

Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi ngày càng ăn mặc sexy, táo bạo ở tuổi 22 - Ảnh 6

"Mình nghĩ chỉ dựa vào quần áo mà bị gắn mắc "gái hư" thì thực sự là oan ức quá. Sexy cũng là một phong cách, cũng như thanh lịch và kín đáo vậy. Hãy coi đó là một sự bình đẳng, và hãy tôn trọng cá tính cá nhân của mỗi người!" - Lương Thùy Linh Viết.

Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi ngày càng ăn mặc sexy, táo bạo ở tuổi 22 - Ảnh 7
Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi ngày càng ăn mặc sexy, táo bạo ở tuổi 22 - Ảnh 8
Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi ngày càng ăn mặc sexy, táo bạo ở tuổi 22 - Ảnh 9

 ẢNH: FBNV

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