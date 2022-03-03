Quỳnh Anh Shyn khoe thân hình gợi cảm bên bờ biển cùng làn da rám nắng chuẩn "gái Tây"

Sao Việt 03/03/2022 07:18

Loạt ảnh bikini mới của Quỳnh Anh Shyn nhận được nhiều lời khen ngợi.

Là một trong những hot girl - fashionista có lượng fan đông đảo bậc nhất showbiz, Quỳnh Anh Shyn luôn giữ cho mình phong cách thời trang ấn tượng, cùng ngoại hình nổi bật.

 

Quỳnh Anh Shyn khoe thân hình gợi cảm bên bờ biển cùng làn da rám nắng chuẩn 'gái Tây' - Ảnh 1

Đặc biệt, kể từ khi chia tay với phong cách ngọt ngào đáng yêu, Quỳnh Anh Shyn có cú "lột xác" ngoạn mục với thân hình ngày càng trở nên nóng bỏng, gợi cảm.

Quỳnh Anh Shyn khoe thân hình gợi cảm bên bờ biển cùng làn da rám nắng chuẩn 'gái Tây' - Ảnh 2

 

Quỳnh Anh Shyn khoe thân hình gợi cảm bên bờ biển cùng làn da rám nắng chuẩn 'gái Tây' - Ảnh 3

Mới đây, hot girl sinh năm 1996 đăng tải những bức ảnh sexy cô chụp trong chuyến du lịch biển. Trong ảnh, cô diện m mìnhột bộ bikini có thiết kế cá tính, khoe đường cong nóng bỏng, thân hình săn chắc. Đặc biệt làn da rám nắng cũng là một trong những điểm nhấn giúp Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng và trở nên nổi bật.

Quỳnh Anh Shyn khoe thân hình gợi cảm bên bờ biển cùng làn da rám nắng chuẩn 'gái Tây' - Ảnh 4
Quỳnh Anh Shyn khoe thân hình gợi cảm bên bờ biển cùng làn da rám nắng chuẩn 'gái Tây' - Ảnh 5

Những bức ảnh của Quỳnh Anh Shyn nhận được rất nhiều lời trầm trồ, khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ: "Chị Quỳnh Anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng", "Cháy quá chị yêu", "Đỉnh quá", Đẹp xuất sắc"...

Quỳnh Anh Shyn khoe thân hình gợi cảm bên bờ biển cùng làn da rám nắng chuẩn 'gái Tây' - Ảnh 6
Quỳnh Anh Shyn khoe thân hình gợi cảm bên bờ biển cùng làn da rám nắng chuẩn 'gái Tây' - Ảnh 7
Quỳnh Anh Shyn khoe thân hình gợi cảm bên bờ biển cùng làn da rám nắng chuẩn 'gái Tây' - Ảnh 8
Quỳnh Anh Shyn khoe thân hình gợi cảm bên bờ biển cùng làn da rám nắng chuẩn 'gái Tây' - Ảnh 9

 ẢNH: FBNV

Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, netizen đồng loạt réo tên một nhân vật 'thị phi' rùm beng cõi mạng thời gian qua

Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, netizen đồng loạt réo tên một nhân vật 'thị phi' rùm beng cõi mạng thời gian qua

Vẻ ngoài của Hoa hậu Tiểu Vy trong sự kiện mới đây đã khiến nhiều người hâm mộ thất vọng

Xem thêm
Từ khóa:   Quỳnh Anh Shyn Quỳnh Anh Shyn khoe thân bạn trai Quỳnh Anh Shyn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"