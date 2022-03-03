Quỳnh Anh Shyn khoe thân hình gợi cảm bên bờ biển cùng làn da rám nắng chuẩn "gái Tây"

Là một trong những hot girl - fashionista có lượng fan đông đảo bậc nhất showbiz, Quỳnh Anh Shyn luôn giữ cho mình phong cách thời trang ấn tượng, cùng ngoại hình nổi bật.

Đặc biệt, kể từ khi chia tay với phong cách ngọt ngào đáng yêu, Quỳnh Anh Shyn có cú "lột xác" ngoạn mục với thân hình ngày càng trở nên nóng bỏng, gợi cảm.

Mới đây, hot girl sinh năm 1996 đăng tải những bức ảnh sexy cô chụp trong chuyến du lịch biển. Trong ảnh, cô diện m mìnhột bộ bikini có thiết kế cá tính, khoe đường cong nóng bỏng, thân hình săn chắc. Đặc biệt làn da rám nắng cũng là một trong những điểm nhấn giúp Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng và trở nên nổi bật.

Những bức ảnh của Quỳnh Anh Shyn nhận được rất nhiều lời trầm trồ, khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ: "Chị Quỳnh Anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng", "Cháy quá chị yêu", "Đỉnh quá", Đẹp xuất sắc"...

ẢNH: FBNV