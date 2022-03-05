Khánh Linh "The Face" gây ấn tượng với vóc dáng sexy khi diện bikini đầy màu sắc

Sở hữu gương mặt đẹp, ngoại hình gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu, Khánh Linh (hay còn được biết đến với nickname Cô Em Trendy) đang là một trong những gương mặt gây ảnh hưởng trong cộng đồng các bạn trẻ.

Khánh Linh từng là một trong những cái tên gây chú ý tại The Face 2017. Tuy không phải là người cuối cùng ở lại với cuộc chơi, nhưng có thể nói Khánh Linh là cái tên rất thành công trong mùa giải năm ấy.

Hiện tại, ở tuổi 27, Khánh Linh đang sở hữu một cuộc sống đáng mơ ước. Cô thường xuyên chia sẻ đến người hâm mộ gu thời trang sành điệu, thời thượng và cuộc sống sang chảnh, "trendy" của mình.