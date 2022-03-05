Khánh Linh "The Face" gây ấn tượng với vóc dáng sexy khi diện bikini đầy màu sắc

Sao Việt 05/03/2022 06:28

Vóc dáng sexy cùng cùng bộ bikini ấn tượng của Khánh Linh một lần nữa nhận được rất nhiều lời khen từ bạn bè, người hâm mộ.

Sở hữu gương mặt đẹp, ngoại hình gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu, Khánh Linh (hay còn được biết đến với nickname Cô Em Trendy) đang là một trong những gương mặt gây ảnh hưởng trong cộng đồng các bạn trẻ. 

 

 

Khánh Linh 'The Face' gây ấn tượng với vóc dáng sexy khi diện bikini đầy màu sắc - Ảnh 1
Khánh Linh 'The Face' gây ấn tượng với vóc dáng sexy khi diện bikini đầy màu sắc - Ảnh 2

Khánh Linh từng là một trong những cái tên gây chú ý tại The Face 2017. Tuy không phải là người cuối cùng ở lại với cuộc chơi, nhưng có thể nói Khánh Linh là cái tên rất thành công trong mùa giải năm ấy.

Hiện tại, ở tuổi 27, Khánh Linh đang sở hữu một cuộc sống đáng mơ ước. Cô thường xuyên chia sẻ đến người hâm mộ gu thời trang sành điệu, thời thượng và cuộc sống sang chảnh, "trendy" của mình.

Khánh Linh 'The Face' gây ấn tượng với vóc dáng sexy khi diện bikini đầy màu sắc - Ảnh 3

Mới đây, cô nàng chia sẻ trên Instagram những bức ảnh mới chụp trong chuyến du lịch biển. Bộ bikini có sắc màu sặc sỡ, nổi bật cùng những đường cắt sẻ sexy giúp cô khoe được trọn vẹn hình thể quyến rũ, nóng bỏng.

Khánh Linh 'The Face' gây ấn tượng với vóc dáng sexy khi diện bikini đầy màu sắc - Ảnh 4
Khánh Linh 'The Face' gây ấn tượng với vóc dáng sexy khi diện bikini đầy màu sắc - Ảnh 5 

Hiện những bức ảnh này của Khánh Linh đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ. Đa số ý kiến đều cho rằng vóc dáng và phong cách thời trang của Khánh Linh ngày càng "thăng hạng", trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn rất nhiều.

Khánh Linh 'The Face' gây ấn tượng với vóc dáng sexy khi diện bikini đầy màu sắc - Ảnh 6
Khánh Linh 'The Face' gây ấn tượng với vóc dáng sexy khi diện bikini đầy màu sắc - Ảnh 7
Khánh Linh 'The Face' gây ấn tượng với vóc dáng sexy khi diện bikini đầy màu sắc - Ảnh 8
Khánh Linh 'The Face' gây ấn tượng với vóc dáng sexy khi diện bikini đầy màu sắc - Ảnh 9
Khánh Linh 'The Face' gây ấn tượng với vóc dáng sexy khi diện bikini đầy màu sắc - Ảnh 10

ẢNH: FBNV

Quỳnh Anh Shyn khoe thân hình gợi cảm bên bờ biển cùng làn da rám nắng chuẩn "gái Tây"

Quỳnh Anh Shyn khoe thân hình gợi cảm bên bờ biển cùng làn da rám nắng chuẩn "gái Tây"

Loạt ảnh bikini mới của Quỳnh Anh Shyn nhận được nhiều lời khen ngợi.

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Từ khóa:   Khánh Linh khánh linh the face khánh linh sexy

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