Mê mẩn trước vẻ đẹp nóng bỏng của Hoa hậu Kỳ Duyên sau 8 năm đăng quang

Hậu trường 31/03/2022 10:20

Hoa hậu Kỳ Duyên vừa chia sẻ loạt ảnh diện trang phục gợi cảm trên trang cá nhân, khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng nóng bỏng. Có thể thấy càng ngày Kỳ Duyên càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn.

Sau 8 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên có sư thay đổi tích cực về mặt hình ảnh lẫn định hướng hoạt động nghệ thuật. Cô lấn sân thành công sang lĩnh vực thời trang, tham gia nhiều show truyền hình thực tế như Cuộc đua kỳ thú, Siêu mẫu Việt Nam, Sao nhập ngũ… và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Cụ thể, trên trang cá nhân, người đẹp hào hứng chia sẻ đến người hâm mộ những hình ảnh nóng bỏng, vô cùng gợi cảm trong bộ trang phục có thiết kế ấn tượng cũng như ngầm khoe body hiện tại.

Mê mẩn trước vẻ đẹp nóng bỏng của Hoa hậu Kỳ Duyên sau 8 năm đăng quang - Ảnh 1

Đường cong bốc lửa, đặc biệt là vòng eo săn chắc không chút mỡ thừa của cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi trầm trồ từ mọi người. Theo nhận xét của rất nhiều cư dân mạng, Kỳ Duyên hiện đang là một trong những nàng hậu có hình thể đẹp nhất showbiz Việt.

Mê mẩn trước vẻ đẹp nóng bỏng của Hoa hậu Kỳ Duyên sau 8 năm đăng quang - Ảnh 2

Mê mẩn trước vẻ đẹp nóng bỏng của Hoa hậu Kỳ Duyên sau 8 năm đăng quang - Ảnh 3

Phần lớn ý kiến đều cho rằng sau 8 năm đăng quang, đây là thời kỳ đỉnh cao nhất của sắc vóc Kỳ Duyên. "Đẹp xuất sắc", "Quyến rũ quá", "Body mà chị em hằng mơ ước..đẹp", "Xinh quá đi", "Uầy. Quá đẹp luôn", "Đẹp lắm luôn", "Đẹp xỉu", "xinh quá chị duyên ơi"... là những bình luận của bạn bè và người hâm mộ dành cho Kỳ Duyên.

Mê mẩn trước vẻ đẹp nóng bỏng của Hoa hậu Kỳ Duyên sau 8 năm đăng quang - Ảnh 4

Để có được thân hình thon gọn như hiện tại, chân dài sinh năm 1996 đã rất nỗ lực tập luyện và áp dụng chế độ ăn uống khoa học. Từng có thời gian chân dài chỉ uống sữa chua để bổ sung protein và canxi, dùng ngũ cốc giúp no lâu, tránh cảm giác thèm ăn vặt. Đồng thời, cô bổ sung thêm trái cây. Cô còn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh nhễ nhại mồ hôi trên sàn tập. Thành quả đạt được khiến nàng hậu 26 tuổi vô cùng hài lòng.

Mê mẩn trước vẻ đẹp nóng bỏng của Hoa hậu Kỳ Duyên sau 8 năm đăng quang - Ảnh 5

Khi chia sẻ những bức ảnh khoe cận cảnh đường cong "rực lửa" của mình trên mạng xã hội, Kỳ Duyên hy vọng có thể tạo động lực cho mọi người tập luyện, tăng cường sức khỏe.

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Từ khóa:   Hoa hậu Kỳ Duyên Kỳ Duyên sao Việt

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