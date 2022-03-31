Tóc Tiên từng phản pháo việc tung hô Trương Hồ Phương Nga là 'anh hùng': Hỏng 1 thế hệ vốn đã quen chuyện bánh - tiền

Hậu trường 31/03/2022 09:26

Tóc Tiên từng gay gắt chia sẻ quan điểm về sự việc tố tụng giữa Trương Hồ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ.

Vụ tố tụng giữa chân dài Trương Hồ Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ từng gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài. Vài ngày trở lại này, những đoạn clip liên quan đến phiên toàn xét xử vụ tố tụng này vào năm 2017 bỗng được dân mạng chia sẻ rầm rộ trở lại.

Trong đó, đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc nàng hoa hậu đối chất cực chất trước toàn gây nhiều sự chú ý nhất và nhận về rất nhiều ý kiến tranh cãi. Một số khen ngợi tài lý luận sắc bén của Phương Nga, tự bào chữa cho bản thân mình. Nhưng một số khác lại cho rằng không nên tung hô bất cứ ai trong sự việc này.

Tóc Tiên từng phản pháo việc tung hô Trương Hồ Phương Nga là 'anh hùng': Hỏng 1 thế hệ vốn đã quen chuyện bánh - tiền - Ảnh 1
Vụ tố tụng giữa Trương Hồ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ bỗng hot trở lại - Ảnh: Internet

Nhớ lại thời gian tâm bão ồn ào diễn ra, trong khi showbiz Việt chỉ lẳng lặng theo dõi thì ca sĩ Tóc Tiên lại có phát ngôn cực thẳng thắn về sự việc này. Nữ ca sĩ không ngại chia sẻ bài viết về vụ việc kèm dòng trạng thái "mỉa mai" rằng: "Không đẹp thì không có quà - mà cũng nên không thông minh nốt, càng ngu ngơ càng sống lâu. Giữa lùm xùm thông tin, rất cần những bài viết khách quan - kẻo hỏng cả 1 thế hệ vốn đã quen thần tượng hóa chuyện bánh - tiền…".

Tóc Tiên từng phản pháo việc tung hô Trương Hồ Phương Nga là 'anh hùng': Hỏng 1 thế hệ vốn đã quen chuyện bánh - tiền - Ảnh 2
Dòng trạng thái của Tóc Tiên từng gây nhiều tranh cãi khi nói về sự việc của Trương Hồ Phương Nga - Ảnh: Chụp màn hình

Quan điểm của Tóc Tiên khi ấy đã gây nên luồng tranh cãi lớn trong dư luận. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn bị một tài khoản mạng phản bác lại quan điểm trên và cho rằng cô không hiểu bản chất của vụ án.

Đối diện với bình luận này, Tóc Tiên không ngần ngại đáp trả đanh thép: "Có ai bảo là oan hay không oan, cũng chả ai kết tội ai, ngay cả phiên tòa cũng chưa có kết luận cuối cùng. Bạn biết mở miệng ra bảo 'chuyện nào ra chuyện đó' thì bạn đang chửi thẳng vào mặt bạn - vì tôi không hề cáo buộc ai hay tôi cũng không cần phải đấu tranh ủng hộ ai, tôi chỉ thấy đáng buồn khi 1 số người tung hô lên thành anh hùng. Anh hùng là để cứu người và phục vụ cho xã hội.

Tóc Tiên từng phản pháo việc tung hô Trương Hồ Phương Nga là 'anh hùng': Hỏng 1 thế hệ vốn đã quen chuyện bánh - tiền - Ảnh 3
Tóc Tiên đáp trả cực gắt khi cư dân mạng phản đối quan điểm của cô về vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Cô ấy thông minh mạnh mẽ là để cứu chính bản thân cô ấy mà. Cô ấy có vấn đề là chuyện của cô ấy. Vấn đề to hơn là tính bầy đàn của xã hội ngày nay. Hơn 2 năm trước, gần trăm người like bình luận của bạn, có ai dám mạnh miệng thú nhận rằng chưa từng đả kích/dè bỉu cô ấy về chuyện bánh - tiền".

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