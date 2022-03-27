Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau nhiều năm tại ngoại: Nhan sắc lên hương, sự nghiệp thăng tiến

Sau gần 5 năm kể từ khi được tại ngoại, Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga đã có một sự nghiệp mỹ mãn cùng nhan sắc ngày càng lên hương.

Trương Hồ Phương Nga là cái tên từng gây chấn động làng giải trí Việt khi vướng vào vòng lao lý vì scandal tình ái với đại gia Cao Toàn Mỹ. Tuy nhiên, mỹ nhân này nhanh chóng được tại ngoại và trở lại với cuộc sống bình thường, cũng từ đó mà nhan sắc lẫn sự nghiệp của cô ngày càng thăng tiến.

Người đẹp sinh năm 1987 cũng sống một cuộc đời bình lặng hơn khi cô chỉ chú tâm vào công việc của mình - Ảnh: Internet

Được biết, không lâu sau khi thoát khỏi lùm xùm lùm xùm tình ái, Trương Hồ Phương Nga đã nhận chức giám đốc tại một công ty thiết kế nội thất. Người đẹp sinh năm 1987 cũng sống một cuộc đời bình lặng hơn khi cô chỉ chú tâm vào công việc của mình.

Phương Nga đặt nhiều tâm huyết vào công việc - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trương Hồ Phương Nga đã chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc làm việc của cô dưới cương vị một giám đốc. Có thể thấy, Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007 hiện rất tâm huyết trong sự nghiệp của mình. Cô viết: "Mỗi lần đi về nhà máy, mình lại cảm thấy tự hào và gắn kết nhiều hơn"

Nhan sắc của Phương Nga 'lên hương' nhiều lần so với thời kiện cáo - Ảnh: Internet

Trước đây, trong một lần được Báo Người Lao Động phỏng vấn về việc tham gia vào các dự án nghệ thuật, Phương Nga đáp: "Tôi không phải người được đào tạo bài bản hay có định hướng ngay từ đầu với nghề nghiệp này. Tôi không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu có cơ duyên nhận được những lời mời thì tôi vẫn cân nhắc".

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau biến cố tình tiền giờ ra sao? Trải qua 3 năm vướng ồn ào chấn động, khi trở lại cuộc sống bình thường, Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng một thời gian.

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