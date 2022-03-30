Giữa lùm xùm tình ái 'người thứ ba' của Vbiz, phát ngôn thấm thía của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga 'gây bão' trở lại

Gần đây, trong một clip được dân mạng "đào lại", Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã tâm sự về bài học trong cuộc sống mà cô đúc rút được sau những ồn ào đời tư tình ái của mình.

Cô nàng chia sẻ: "Bài học lớn nhất của em là đừng bao giờ giao cuộc sống của mình cho người khác trong tất cả mọi việc. Kể cả từ tình cảm đến công việc, mình phải là người cuối cùng ra quyết định và dù đúng dù sai đi chăng nữa đó cũng phải là quyết định của mình. Đó là bài học lớn nhất của em".