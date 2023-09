Giữa lùm xùm tình ái 'người thứ ba' của Vbiz, phát ngôn thấm thía của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga 'gây bão' trở lại

Phương Nga tâm sự về bài học trong cuộc sống mà cô đúc rút được sau những ồn ào đời tư tình ái của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nhiều người đã thể hiện sự đồng cảm và bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục tính cách mạnh mẽ của cô nàng.

Trước đó, theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin, vào năm 2017, cái tên Trương Hồ Phương Nga nổi tiếng cả nước vì bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản một đại gia công nghệ qua”'hợp đồng tình ái” trị giá 16,5 tỷ đồng. Nhờ sự xinh đẹp, thông minh, cô đã có cơ duyên gặp gỡ đại gia Cao Toàn Mỹ và cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm vào năm 2009 dù vị đại gia này đã có vợ. Tới đầu tháng 2/2019, do không chứng minh được hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với cả Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.