Mới đây, cư dân mạng bất ngờ "dậy sóng" trước thông tin nam diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 66.

Vào chiều ngày 29/3, cộng đồng mạng xôn xao không ngừng trước thông tin có liên quan đến nghệ sĩ Thương Tín. Cụ thể, bài viết cho biết nam tài tử đã ra đi vào ngày 28/3 do đột quỵ. Đồng thời, còn gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Thương Tín, mong ông yên nghỉ và bỏ lại sau lưng những ồn ào đã qua. Cụ thể, tài khoản này viết: “Sau nhiều thành tựu trên màn ảnh lớn nhỏ, và sau không ít những tai tiếng, thị phi về đời riêng, diễn viên Thương Tín đã rời cõi Tạm… Là một trong những khán giả đã từng hâm mộ anh, và là một trong những đạo diễn đã từng mời anh cộng tác, xin có lời chia buồn với gia đình anh, và kính tiễn anh về nơi vĩnh cửu”.

Bài viết thông tin Thương Tín qua đời gây xôn xao cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, theo báo Thanh niên đưa tin, Thương Tín đã lập tức lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Nam diễn viên của "Biệt động Sài Gòn" bày tỏ sự bức xúc khi bị đồn qua đời một cách vô căn cứ. Ông khẳng định mình hiện vẫn đang sống ở quê nhà Phan Rang với vợ, sắp tới còn lên TP.HCM để tìm việc làm. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Cuộc sống của tôi hiện tại bình thường, hơi buồn. Tôi đang sắp xếp để vào TP.HCM để bàn công việc. Thật sự ở quê mình không có việc gì làm, một mình tôi thì không sao chứ còn vợ con nữa cũng khó khăn. Tôi cũng muốn vào TP.HCM để kiếm phim chứ nghề của mình thì đâu thể bỏ ngang được, còn sức thì còn làm. Ở TP.HCM thì mình còn có cơ hội để làm việc chứ ở quê không có gì làm, sống lay lắt qua ngày".

Khi chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại, Thương Tín cho biết: "Tôi cũng đỡ hơn mà còn yếu, chưa bình phục trở lại. Mình đi bộ lâu lâu là mệt, chân cũng yếu nên đi đứng cũng không bình thường được". Thương Tín khẳng định vợ sống tại quê nhà Phan Rang và sắp tới sẽ vào TP.HCM để kiếm việc - Ảnh: Internet Hiện tại, bài viết nêu thông tin thất thiệt trên đã không còn tìm thấy trên mạng xã hội. Dư luận đang rất bức xúc muốn người chia sẻ thông tin sai sự thật lên tiếng nói rõ nguồn cơn. Thương Tín không phải người nổi tiếng đầu tiên bị đồn qua đời dù đang rất khỏe mạnh. Vừa qua, ca sĩ Quang Linh, MC Trấn Thành cũng vướng vào những lời đồn thổi ác ý để câu tương tác như thế này.

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