Ca sĩ Pha Lê thông báo ly hôn chồng Hàn Quốc: Nhắc đến cả chuyện 'chăn gối', sẽ coi nhau như 2 chị em

Ca sĩ Pha Lê mới đây khiến nhiều người bất ngờ khi công bố việc ly hôn ông xã Hàn Quốc, nữ ca sĩ cho biết nguyên nhân là vì cả hai đã không còn tình yêu với nhau.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Pha Lê bất ngờ đăng tải bức tâm thư dài chia sẻ về việc đã ly hôn với ông xã người Mỹ gốc Hàn - Emmanuel Shin. Cô cho biết cả hai mặc dù không có bất hòa, cãi vã, không gây lộn, thù hằn, không có người thứ 3 nhưng quan trọng là tình yêu giữa hai người đã không còn.
Ảnh chụp màn hình
Trong dòng trạng thái của mình, Pha Lê tiết lộ việc cô và ông xã chia tay đã được bạn bè, người thân biết từ lâu, nữ ca sĩ cũng nhắc đến chuyện "chăn gối" và cho biết mình và chồng suốt 2 năm qua "không ngủ chung" và sống riêng được một thời gian. Cuối cùng, Pha Lê cho biết sẽ coi chồng cũ như tri kỷ và làm chị em với nhau. Cụ thể, nữ ca sĩ viết:
"Đây sẽ là 1 thông báo quan trọng muốn được chính thức gửi tới tất cả những người yêu thương gia đình Ốc bấy lâu nay! Mình và ba Ốc đã chính thức chia tay!
"Vợ chồng mình không làm tình cũng 2 năm rồi, bóc tách lí do thì rất là khó, như kiểu tới lúc nó vậy là nó phải vậy đó. Mình nuôi con 1 mình từ ngày sinh nó ra, còn Manny cũng mất mẹ đúng thời điểm đó... mọi thứ ập đến làm tâm lý tinh thần chúng mình bị ảnh hưởng ít nhiều, tuy là đã cho nhau thời gian dài xem cải thiện gì được không nhưng càng lúc thì càng thấy chúng mình giống người thân hơn là người yêu hay vợ chồng.
Manny là 1 phần máu thịt không thể thiếu được trong cuộc đời mình, còn yêu đương là không có nữa, như 2 chị em, 2 anh em, 2 người bạn, 2 tri kỷ... gì cũng đúng ấy! Cho nên tụi mình quyết định nên giải phóng cho nhau về mặt giấy tờ và pháp lý để nếu có cơ hội cho 1 người mới thì cũng đường đường chính chính mà bước tới
Chồng mình rất yêu thương vợ con, mình cực kì tôn trọng ước mơ hoài bão của cậu ấy và mình khẳng định luôn ủng hộ và support chồng mình mọi phương diện nhưng sẽ với 1 vai trò khác. Mình cũng rất yêu thương chồng mình, có điều giống như sợi dây nhân duyên tới lúc nó đứt là nó phải đứt, mà nên quyết định dứt khoát để mỗi người có cuộc sống mới tốt hơn!
Người Việt lấy nhau còn khác biệt nhiều thứ nói gì người nước ngoài và người Việt, văn hoá là thứ vô hình nhưng lại rất quan trọng trong hôn nhân, chúng mình thấy quan điểm sống không giống nhau nên từ từ có khoảng cách, mình thật sự thấy chồng mình hạnh phúc hơn khi được sống cuộc sống của cậu ấy trước đây khi không có gánh nặng của vợ và con. Mình thì dư sức lo cho con nên mọi vấn đề phân chia tài sản kinh tế thì từ đầu đã độc lập nên giờ cũng không có vấn đề gì phải bàn bạc cả! Ngày hôm nay mình muốn lên tiếng thông báo cho cả nhà để chính thức bước sang 1 chương mới, để không có ràng buộc gì về hôn nhân nữa, mọi thành viên trong gia đình sẽ sống tiếp và sống tốt như đã từng như vậy!
Ca sĩ Pha Lê kết hôn với ông xã người Mỹ gôc Hàn - Emmanuel Shin vào cuối tháng 7/2020. Emmanuel Shin từng tốt nghiệp đại học ở Mỹ và làm giám đốc một công ty tại Việt Nam. Sau khi kết hôn, cặp đôi cùng nhau chào đón con gái đầu lòng chào đời. Dù phải sống xa một thời gian vì dịch bệnh, thế nhưng, trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.
Vì vậy, việc Pha Lê chia sẻ thông tin đã chia tay với chồng khiến không ít bạn bè và người hâm mộ cảm thấy bất ngờ và tiếc nuối cho cặp đôi.