Ca sĩ Pha Lê thông báo ly hôn chồng Hàn Quốc: Nhắc đến cả chuyện 'chăn gối', sẽ coi nhau như 2 chị em

"Đây sẽ là 1 thông báo quan trọng muốn được chính thức gửi tới tất cả những người yêu thương gia đình Ốc bấy lâu nay! Mình và ba Ốc đã chính thức chia tay!

"Vợ chồng mình không làm tình cũng 2 năm rồi, bóc tách lí do thì rất là khó, như kiểu tới lúc nó vậy là nó phải vậy đó. Mình nuôi con 1 mình từ ngày sinh nó ra, còn Manny cũng mất mẹ đúng thời điểm đó... mọi thứ ập đến làm tâm lý tinh thần chúng mình bị ảnh hưởng ít nhiều, tuy là đã cho nhau thời gian dài xem cải thiện gì được không nhưng càng lúc thì càng thấy chúng mình giống người thân hơn là người yêu hay vợ chồng.

Manny là 1 phần máu thịt không thể thiếu được trong cuộc đời mình, còn yêu đương là không có nữa, như 2 chị em, 2 anh em, 2 người bạn, 2 tri kỷ... gì cũng đúng ấy! Cho nên tụi mình quyết định nên giải phóng cho nhau về mặt giấy tờ và pháp lý để nếu có cơ hội cho 1 người mới thì cũng đường đường chính chính mà bước tới

Chồng mình rất yêu thương vợ con, mình cực kì tôn trọng ước mơ hoài bão của cậu ấy và mình khẳng định luôn ủng hộ và support chồng mình mọi phương diện nhưng sẽ với 1 vai trò khác. Mình cũng rất yêu thương chồng mình, có điều giống như sợi dây nhân duyên tới lúc nó đứt là nó phải đứt, mà nên quyết định dứt khoát để mỗi người có cuộc sống mới tốt hơn!

Người Việt lấy nhau còn khác biệt nhiều thứ nói gì người nước ngoài và người Việt, văn hoá là thứ vô hình nhưng lại rất quan trọng trong hôn nhân, chúng mình thấy quan điểm sống không giống nhau nên từ từ có khoảng cách, mình thật sự thấy chồng mình hạnh phúc hơn khi được sống cuộc sống của cậu ấy trước đây khi không có gánh nặng của vợ và con. Mình thì dư sức lo cho con nên mọi vấn đề phân chia tài sản kinh tế thì từ đầu đã độc lập nên giờ cũng không có vấn đề gì phải bàn bạc cả! Ngày hôm nay mình muốn lên tiếng thông báo cho cả nhà để chính thức bước sang 1 chương mới, để không có ràng buộc gì về hôn nhân nữa, mọi thành viên trong gia đình sẽ sống tiếp và sống tốt như đã từng như vậy!