Pha Lê đưa con nhập viện trong đêm vì nhiễm Covid-19 sốt cao, ông xã người Hàn hốt hoảng hét ầm ĩ vì lo lắng

Hậu trường 08/03/2022 09:12

Sau khi chăm con gái nhập viện vì sốt cao, đến sáng nay Pha Lê cũng nhận kết quả test nhanh dương tính Covid-19 lây từ con gái.

Mới đây, trên trang cá nhân, Pha Lê chia sẻ về việc con gái bị nhiễm Covid-19 phải nhập viện. Theo đó, nữ ca ca sĩ cho biết con gái phải nhập viện vào ngày 6/3 khiến cô vô cùng sợ hãi và lo lắng. Pha Lê cho biết cô hoảng sợ vì đây là lần đâu chăm con bị bệnh, trước đó, nữ ca sĩ không biết con bị nhiễm Covid-19 và đến khi nhập viện được bác sĩ làm kiểm tra, cô mới biết con gái bị nhiễm. 

Pha Lê đưa con nhập viện trong đêm vì nhiễm Covid-19 sốt cao, ông xã người Hàn hốt hoảng hét ầm ĩ vì lo lắng - Ảnh 1

Pha Lê kể: "3h sáng Chủ nhật, ngày 6/3/2022, đó là một trải nghiệm lần đầu tiên trong đời có lẽ không bao giờ khi quên ôm con chạy vào Pháp Việt (sợ hãi, lo lắng, bần thần... thôi thì đủ cả).

Mình là cái đứa ngủ bom nổ cũng không biết, ấy mà từ khi có Ốc thì một cái cựa mình của em nó cũng làm mình tỉnh giấc, thậm chí hồi mới sinh Ốc là thức trắng để kiểm tra xem Ốc còn thở không vì thấy ngủ im ru không động đậy, toàn phải để tay vào lỗ mũi thôi. Cho nên đêm Chủ nhật khi thấy con uốn éo ngủ không yên là bật dậy liền.

Thấy người Ốc ướt đẫm nóng hổi là đo nhiệt độ liền, cũng hơi hoảng sợ vì đây là lần đầu tiên Ốc bệnh, chưa có kinh nghiệm nên cứ đo nhiệt độ đã, 38,4 độ, thôi tốt nhất cứ vào viện đã để ít nhất phải biết con sốt do đâu rồi tính.

Pha Lê đưa con nhập viện trong đêm vì nhiễm Covid-19 sốt cao, ông xã người Hàn hốt hoảng hét ầm ĩ vì lo lắng - Ảnh 2

Được biết, ông xã người Hàn của nữ ca sĩ những ngày qua ở lại công ty không về nhà để tránh lây bệnh cho vợ con. Sau khi nhận được điện thoại của vợ trong đêm, ông xã Pha Lê đã lập tức "hét ầm lên" vì lo lắng. 

"Vừa bắt taxi vừa gọi cho chồng ngủ ở công ty hét ầm lên kêu đi ngay. Vào viện thì quá nhiều ca, thậm chí mấy người mắc Covid phải dựng giường nằm ngoài trời nên tránh tối đa lây nhiễm thì mình bế Ốc đứng ở ngoài chờ bác sĩ ra khám.

Test ra thì chỉ có Ốc là 2 vạch còn bố mẹ không ai bị, bác sĩ dặn dò kê đơn thuốc các kiểu rồi cho về, em Ốc uống thuốc hạ sốt cũng có tác dụng liền nên cũng đỡ lo lắng phần nào... Thôi thì chuyện gì đến cũng đến rồi, đối mặt và vượt qua thôi cũng chẳng biết làm gì hơn, cả lầu mình dính hết mà mình còn trụ tới giờ là mình hay lắm rồi! Cả nhà an tâm, mẹ Ốc chăm em rất kỹ, em sẽ sớm khỏe lại thôi nè, được các mẹ khác bày cho đủ thứ kinh nghiệm, không lý nào mà không làm tốt hết" - nữ ca sĩ kể lại. 

Pha Lê đưa con nhập viện trong đêm vì nhiễm Covid-19 sốt cao, ông xã người Hàn hốt hoảng hét ầm ĩ vì lo lắng - Ảnh 3

Đến sáng nay ngày 8/3, sau thời gian chăm sóc con gái bị bệnh, Pha Lê cũng đã test nhanh và nhận kết quả dương tính Covid-19: "Chúc mừng 8/3, chính thức gia nhập binh đoàn 2 vạch Mẹ lây từ con là điều không thể tránh khỏi, từ giờ mình cùng có nhau nha Ốc béo" - Pha Lê chia sẻ. 

Bé Ốc là trái ngọt tình yêu của Pha Lê và chồng người Mỹ gốc Hàn. Sau khi có con gái, cặp đôi đã cùng nhau đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới.

 

 

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