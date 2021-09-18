Trong lúc Công Vinh livestream sao kê ầm ĩ mạng xã hội, 'tình tin đồn' Pha Lê bất ngờ thông báo 'lạ'

Phát hiện Pha Lê cũng theo dõi livestream, nhiều người đã chụp màn hình và gửi lại cho cô. Thấy vậy, cô nhanh chóng phản ứng: "Tôi cũng là công dân Việt Nam, mắc gì không được coi livestream mà cả nước chụp hình tôi đang coi gửi tôi vậy?".

Buổi livestream của Thủy Tiên và Công Vinh tại ngân hàng thu hút sự chú ý của dư luận trong đó có Pha Lê .

Dù không liên quan nhưng Pha Lê cũng góp vui: "Lên đồ, chuẩn bị rượu ngon, mồi xịn, xong 10 phút hết phim coi... Chơi gì kỳ vậy?". Đa số cảm thấy lạ vì hành động này, có người "khịa nhẹ": "Rồi lát người ta gửi qua chồng Hàn Quốc lại bảo... xui".

Cô bị dân mạng phát hiện đang 'hóng' buổi livestream

Nữ ca sĩ thả nhiều bình luận gay gắt

Trước đó, chiều 9/9, Pha Lê bất ngờ tung status "cà khịa" ai đó yêu không dám nhận, bán đứng đồng đội và nhắc cả về vụ lùm xùm từ thiện. Khán giả ngay lập tức đặt nghi vấn người được nhắc đến chính là Công Vinh. Chuyện về cựu cầu thủ và nữ ca sĩ Khúc Nhạc Buồn cũng được dân mạng đào lại.

Chưa kể, vào năm 2018, cầu thủ đình đám đã ra mắt cuốn tự truyện Lê Công Vinh: Phút 89. Tuy nhiên, cuốn tự truyện này đã gây nhiều tranh cãi vì những chia sẻ của nam cầu thủ về đồng đội cũ, cũng như góc khuất trong làng bóng đá. Trước sự việc này, Pha Lê đã quăng 'tút' ẩn ý. Dù không chỉ đích danh cựu tuyển thủ Việt Nam, nhưng việc cô đề cập đến tự truyện, hay nhắc đến việc vùi dập đồng đội đã khiến nhiều người liên tưởng ngay đến Công Vinh.

Dù từng bị đồn là người cũ của Công Vinh nhưng nam cầu thủ cho rằng không biết Pha Lê là ai.

Hiện tại, những bình luận của Pha Lê vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều bình luận rôm rả.

Ảnh: Tổng hợp