Hẹn hò hơn 10 năm trước, Công Vinh vẫn một mực phủ nhận: 'Pha Lê là ai?'

Hậu trường 10/09/2021 15:49

Trong khi nam cầu thủ chưa từng thừa nhận mối tình với Pha Lê nhưng vào thời điểm hơn 10 năm trước, nhiều nguồn tin vẫn khẳng định cả 2 từng yêu nhau thắm thiết.

Cặp đôi Công Vinh - Thủy Tiên là 2 trong những cái tên đang nằm trong tâm điểm của dư luận khi dính vào lùm xùm không minh bạch tiền từ thiện. Bên cạnh đó, mối tình thời trai trẻ của nam cầu thủ cũng bất ngờ được chú ý trở lại trong thời gian gần đây.

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Công Vinh và Pha Lê từng dính tin đồn hẹn hò hơn 10 năm trước - Ảnh: Internet

Cụ thể, người yêu "tin đồn" của Công Vinh là ca sĩ Pha Lê có đăng tải trên fanpage của mình một có nội dung xoay quanh một người "yêu không dám nhận", "bán đứng đồng đội và thầy" và "nuốt tiền của đồng bào". Vì lời văn của ca sĩ, nhiều netizen cho rằng, người mà cô đang nhắc đến chính là nam cầu thủ xứ Nghệ.

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Chia sẻ của Pha Lê vào chiều ngày 9/9 - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, nhiều người đã khơi lại một tin đồn từ tận...năm 2008. Thời điểm này chính là đỉnh cao sự nghiệp bóng đá của Công Vinh và cũng là lúc mà tin đồn về mối tình giữa anh cùng Pha Lê nổ ra.

13 năm trước, khi tin hẹn hò của cả 2 bị khui ra, Pha Lê rất hồ hởi xác nhận thì về phía Công Vinh luôn một mực phủ nhận mối quan hệ này. Thậm chí, có một lần được phỏng vấn về vấn đề này, Công Vinh không ngại hỏi thẳng: "Pha Lê là ai?". Vì sự mâu thuẫn trong câu trả lời của 2 người, nhiều khán giả cũng cảm thấy khó hiểu thay.

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Pha Lê thuở còn yêu Công Vinh - Ảnh: Internet

Tuy vậy, theo nhiều nguồn tin thân cận từ phía bạn bè và đồng nghiệp thân thiết, Công Vinh và Pha Lê thật sự có từng hẹn hò với nhau. Cả 2 đã bên nhau khi Công Vinh chia tay mối tình thời sinh viên và đang loay hoay xác định phương hướng trong cuộc sống.

Vào thời điểm đó, có lẽ vì câu trả lời không tưởng của Công Vinh, Pha Lê đã xuất hiện trên khắp các mặt báo cùng với các dòng tít như: "Tôi đã quên Công Vinh", "Tôi là gì của Công Vinh?", "Quên tình Công Vinh, đến với Sao Mai Điểm Hẹn"… Còn về phía Công Vinh, nam cầu thủ tránh nhắc đến tên ca sĩ trên mọi mặt trận.

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Công Vinh thời đỉnh cao sự nghiệp hơn 10 năm trước - Ảnh: Internet

Vào năm 2018, Công Vinh lúc này đã giải nghệ cầu thủ và trở thành một cái tên khá nổi tiếng trong làng giải trí bên cạnh cô vợ xinh đẹp - ca sĩ Thủy Tiên, anh đã cho xuất bản một cuốn tự truyện mang tên "phút 89" xoay quanh sự nghiệp và cuộc đời của mình. Cuốn sách vừa ra mắt, Công Vinh đã bị nhiều người chỉ trích vì nội dung "không có giá trị".

Trùng hợp thay, ngay lúc đó, Pha Lê cũng đăng đàn "đá xéo" một người viết tự truyện. Nhiều người cho rằng nhân vật trong status của cô chính là Công Vinh, nữ ca sĩ liền phản hồi ngay và cho rằng tất cả chỉ là do mọi người suy luận.

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Bìa tự truyện 'phút 89' của Công Vinh - Ảnh: Internet
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Bài đăng nghi 'đá xéo' Công Vinh của Pha Lê từ năm 2018 - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi không nói về quyển tự truyện của ai cả, mọi người tự suy luận thôi. Tôi không trả lời bình luận nào liên quan đến Công Vinh. À mà Công Vinh là ai? Chuyện mọi người suy luận ra ai là việc của mọi người. Tôi viết cho sướng tôi thôi. Cái gì mà ngứa mắt, tôi còn viết nữa." - Nữ ca sĩ phản hồi lại nghi vấn của netizens.

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