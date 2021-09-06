Công Vinh livestream tuyên bố sẽ sao kê 'người thật, việc thật', tự hỏi khi ấy người vu khống có chịu trách nhiệm với pháp luật hay 'chỉ là mơ thôi'?

Hậu trường 06/09/2021 09:54

Vào đêm muộn hôm qua, Công Vinh - chồng Thủy Tiên đã bất ngờ có buổi livestream chia sẻ về ồn ào từ thiện của vợ và khẳng định sẽ sao kê "người thật việc thật" để trả lạ làm rõ ràng mọi việc.

Những ngày gần đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên liên tục bị gọi tên vì liên quan đến lùm xùm tiền từ thiện trong đợt cứu trợ miền Trung khiến nhiều người xôn xao. Trước đó, nữ ca sĩ từng bật khóc nức nở trên livestream khi bị một nữ đại gia 50 tuổi rất nổi tiếng tố ăn chặn số tiền 320 tỷ của bà con.

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 Nữ ca sĩ Thủy Tiên từng bật khóc nức nở trên livestream - Ảnh: Internet

Mới nhất, vào tối muộn ngày 5/9, cầu thủ Công Vinh - chồng Thủy Tiên - đã có buổi livestream  lên tiếng lên tiếng giải oan cho vợ giữa lúc vợ bị kêu gọi sao kê gay gắt. Theo đó, trong suốt buổi phát sóng, nam ca sĩ tỏ ra vô cùng bức xúc và có nhiều lời gay gắt dành cho vị đại gia kia. Ngoài ra, Công Vinh cũng tiết lộ lý do không sao kê online và muốn là “người thật, việc thật”.

Cụ thể, anh nhắn nhủ đến người tin tưởng tin tưởng vợ chồng anh thì hay cho cặp đôi thời gian  đến lúc sao kê hết trước và sau khi đi từ thiện. Anh cũng khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trước pháp luật nếu có bất kỳ vi phạm nào.

"Mọi người không nên vì một câu nói không có chứng cứ của một ai đó mà lên chửi bới, nghi ngờ chúng tôi" - Công Vinh nói trong livestream.

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Công Vinh trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, anh cũng cho biết muốn "người người thật, việc thật" khi ra tại ngân hàng sao kê chứ không sao kê online như dự định trước đó.

"Vinh sẽ sao kê, mọi người hãy cho Vinh và vợ Vinh cơ hội để được nói lên tiếng nói của mình sau khi sao kê từ thiện xong. Vinh muốn là ‘người thật, việc thật’, ra tận ngân hàng đàng hoàng. Bây giờ người nào cũng phải ở nhà chứ đâu có thể ra đường được.

Mọi người nói Vinh có thể sao kê online nhưng vẫn còn nhiều giấy tờ khác nữa không chỉ mỗi vấn đề đó. Mọi người hãy đợi Vinh và Tiên đi ra sao kê ngân hàng, đưa lên cho tất cả mọi người cùng thấy để biết được sự thật nó có phải vậy hay không. Lúc đó, người mà đã vu khống vợ của Vinh có chịu hoàn toàn trước pháp luật hay không hay là chỉ nói mơ thôi” -  Công Vinh chia sẻ.

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Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

 

Buổi phát sóng tuy vào đêm muộn nhưng vẫn thu hút rất đông người xem. Bên cạnh những bình luận ủng hộ, nhiều người vẫn để lại ý kiến cho biết vợ chồng anh không cần nói nhiều, chỉ cần sao kê rõ ràng thì mọi người sẻ hiểu.  

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Từ khóa:   Công Vinh - Thuỷ Tiên Thủy Tiên từ thiện Thủy Tiên 320 tỷ

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