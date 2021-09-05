Quán quân một gameshow nổi tiếng sốc và hụt hẫng, muốn biết 20 triệu mình chuyển cho Thủy Tiên giờ đã đi về đâu

Hậu trường 05/09/2021 18:52

Nữ quán quân của một chương trình gameshow nổi tiếng truyền hình đã đăng tải bài viết cho biết đã cảm thấy rất hụt hẫng vì những thông tin gần đây liên quan đến vụ ồn ào tiền từ thiện của Thủy Tiên.

Những ngày gần đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên liên tục bị vướng vào ồn ào "ăn chặn" 177 tỷ tiền từ thiện ủng hộ bà con miền Trung mùa lũ thời gian trước. Phía Thủy Tiện cũng đã lên tiếng cho biết sẽ livestream sao kê tại ngân hàng toàn bộ số tiền sau khi dịch bệnh tạm ổn.

Quán quân một gameshow nổi tiếng sốc và hụt hẫng, muốn biết 20 triệu mình chuyển cho Thủy Tiên giờ đã đi về đâu - Ảnh 1
Thủy Tiên và Công Vinh trong livestream nói về tiền từ thiện - Ảnh: Internet

Mới đây, "Thánh sún"- Phạm Ngân Thảo bất ngờ cho biết khi ấy cô cũng đã quyên góp 20 triệu (bao gồm tiền của cô và khách hàng) để ủng hộ miền Trung. Cô bày tỏ cảm giác hụt hẫng và sốc khi gần đây nghe những thông tin trên mạng xã hội.

Quán quân một gameshow nổi tiếng sốc và hụt hẫng, muốn biết 20 triệu mình chuyển cho Thủy Tiên giờ đã đi về đâu - Ảnh 2
'Thánh sún' Phạm Ngân Thảo -  Ảnh: Internet
thuy tien 1
Bài viết của cô  - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, có một số ý kiến nhắc nhở cô rằng nhờ đâu mới có được ngày hôm nay, nếu không tham gia gameshow thì liệu cô có được nhiều người biết đến? Ngay sau đó, "Thánh súng" đã có màn đáp trả thẳng thắng khi cho biết mình hoàn toàn có quyền thắc mắc với số tiền bản thân đã quyên góp. "20 triệu đối với mọi người không nhiều nhưng đó là tất cả niềm tin, tất ca hy vọng của mọi người gửi gắm vào đó mà". Thậm chí, cô còn khẳng định người mà cô chuyển tiền chính là ca sĩ Thủy Tiên.

thuy tien 2

thuy tien 3
Đáp trả của cô dưới phần bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sau đó, vì nhận được quá nhiều tranh cãi nên Ngân Thảo đã xóa chia sẻ này trên trang fanpage.

Quán quân một gameshow nổi tiếng sốc và hụt hẫng, muốn biết 20 triệu mình chuyển cho Thủy Tiên giờ đã đi về đâu - Ảnh 6
'Thánh súng' giành quán quân trong Thách thức Danh Hài - Ảnh: Internet

Được biết,  Phạm Ngân Thảo nổi lên từ chương trình Thách thức Danh hài 2019 với hàm răng sún gây ấn tượng mạnh với cả giám khảo và người xem. Kết thúc chương trình, cô giành được giải thưởng 150 triệu và còn được ca sĩ Ngô Kiến Huy hỗ trợ trong quá trình làm lại hàm răng mới như hiện tại.

Sốc: Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố sẽ tặng Trấn Thành 'quà khủng' nếu chịu sao kê

Sốc: Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố sẽ tặng Trấn Thành 'quà khủng' nếu chịu sao kê

Trong buổi livestream trưa ngày 5/9, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục gọi tên nhiều nghệ sĩ Việt nổi tiếng mà trong đó có cả nam MC Trấn Thành. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên anh bị réo gọi trong ồn ào tiền từ thiện của nữ đại gia.

Xem thêm
Từ khóa:   ie6ca sĩ Thủy Tiên Thách thức Danh Hài thánh sún Ngân Thảo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36