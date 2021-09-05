Quán quân một gameshow nổi tiếng sốc và hụt hẫng, muốn biết 20 triệu mình chuyển cho Thủy Tiên giờ đã đi về đâu

Nữ quán quân của một chương trình gameshow nổi tiếng truyền hình đã đăng tải bài viết cho biết đã cảm thấy rất hụt hẫng vì những thông tin gần đây liên quan đến vụ ồn ào tiền từ thiện của Thủy Tiên.

Những ngày gần đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên liên tục bị vướng vào ồn ào "ăn chặn" 177 tỷ tiền từ thiện ủng hộ bà con miền Trung mùa lũ thời gian trước. Phía Thủy Tiện cũng đã lên tiếng cho biết sẽ livestream sao kê tại ngân hàng toàn bộ số tiền sau khi dịch bệnh tạm ổn. Thủy Tiên và Công Vinh trong livestream nói về tiền từ thiện - Ảnh: Internet Mới đây, "Thánh sún"- Phạm Ngân Thảo bất ngờ cho biết khi ấy cô cũng đã quyên góp 20 triệu (bao gồm tiền của cô và khách hàng) để ủng hộ miền Trung. Cô bày tỏ cảm giác hụt hẫng và sốc khi gần đây nghe những thông tin trên mạng xã hội.

'Thánh sún' Phạm Ngân Thảo - Ảnh: Internet Bài viết của cô - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới bài viết, có một số ý kiến nhắc nhở cô rằng nhờ đâu mới có được ngày hôm nay, nếu không tham gia gameshow thì liệu cô có được nhiều người biết đến? Ngay sau đó, "Thánh súng" đã có màn đáp trả thẳng thắng khi cho biết mình hoàn toàn có quyền thắc mắc với số tiền bản thân đã quyên góp. "20 triệu đối với mọi người không nhiều nhưng đó là tất cả niềm tin, tất ca hy vọng của mọi người gửi gắm vào đó mà". Thậm chí, cô còn khẳng định người mà cô chuyển tiền chính là ca sĩ Thủy Tiên.

Đáp trả của cô dưới phần bình luận - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, sau đó, vì nhận được quá nhiều tranh cãi nên Ngân Thảo đã xóa chia sẻ này trên trang fanpage. 'Thánh súng' giành quán quân trong Thách thức Danh Hài - Ảnh: Internet Được biết, Phạm Ngân Thảo nổi lên từ chương trình Thách thức Danh hài 2019 với hàm răng sún gây ấn tượng mạnh với cả giám khảo và người xem. Kết thúc chương trình, cô giành được giải thưởng 150 triệu và còn được ca sĩ Ngô Kiến Huy hỗ trợ trong quá trình làm lại hàm răng mới như hiện tại.

Sốc: Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố sẽ tặng Trấn Thành 'quà khủng' nếu chịu sao kê Trong buổi livestream trưa ngày 5/9, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục gọi tên nhiều nghệ sĩ Việt nổi tiếng mà trong đó có cả nam MC Trấn Thành. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên anh bị réo gọi trong ồn ào tiền từ thiện của nữ đại gia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quan-quan-mot-gameshow-noi-tieng-soc-va-hut-hang-muon-biet-20-trieu-minh-chuyen-cho-thuy-tien-gio-da-di-ve-dau-422617.html