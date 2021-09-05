Sốc: Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố sẽ tặng Trấn Thành 'quà khủng' nếu chịu sao kê

Trong buổi livestream trưa ngày 5/9, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục gọi tên nhiều nghệ sĩ Việt nổi tiếng mà trong đó có cả nam MC Trấn Thành. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên anh bị réo gọi trong ồn ào tiền từ thiện của nữ đại gia.

Những ngày gần đây, vụ lùm xùm sao kê tiền từ thiện đang trở thành đề tài nóng hổi trong giới showbiz Việt. Theo đó, nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng liên tục tố các nghệ sĩ lớn gồm Đ.V.H., H.L., T.T. có nhiều điểm thiếu minh bạch trong việc kêu gọi, làm từ thiện cho người dân trong đợt bão lũ miền Trung vừa qua. Gần nhất, nam MC Trấn Thành là người kế tiếp bị bà Hằng điểm mặt chỉ tên.

Bà Phương Hằng và Trấn Thành - Ảnh: Internet

Cụ thể, trước đó, vào ngày 1/9, bà Phương Hằng đã trực tiếp nhắc tên Trần Thành trên cả trang Facebook và livestream, yêu cầu nam MC hãy sao kê rõ ràng số tiền từ thiện trước đó. Tại thời điểm ấy, bà Hằng nói rằng Trấn Thành đã "tạm ứng niềm tin" khi không tự đứng ra làm từ thiện cho bà con miền Trung mà chuyển cho mẹ H.N.H và Đ.N.. Đồng thời, theo bà, một người có fanpage hơn 18 triệu người theo dõi như Trấn Thành mà chỉ có thể kêu gọi quyên góp số tiền khoảng 9-10 tỷ là điều khó tin được. Qua trên, bà hy vọng MC có thể sao kê minh bạch để lấy lại "danh dự và danh giá cho giới nghệ sĩ".

Tuy nhiên, trong buổi livestream mới đây vào trưa ngày 5/9, nữ đại gia đã tiếp tục có những phát ngôn mới liên quan đến việc sao kê của Trấn Thành.

Bà Phương Hằng luivestream ngày 5/9 - Ảnh: Chụp màn hình

"Riêng Trấn Thành, mấy ngày nay im phăng phắc. 50 tỷ đó Trấn Thành... sao kê đi em. Ngôi sao sáng nhất mà mọi người đặt hết niềm tin. 18 triệu follower theo Trấn Thành không phải con số nhỏ.

50 tỷ chị cho em đó Trấn Thành, sao kê đi. Còn nếu trường hợp mà chị không có 50 tỷ thì em kiện chị cái gì cũng được, tài sản chị nhiều lắm em ơi" - bà Hằng nói trong livestream.

Về phía Trấn Thành, từ khi vụ ồn ào xảy ra, nam MC đã luôn giữ im lặng khóa tính năng bình luận trên Facebook. Hiện, sự việc đang khiến nhiều người xôn xao.

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tuyên bố đang tập trung ráo riết cho vụ kiện, quyết không thỏa hiệp với 'cái ác' Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải một bài viết mới thông báo về việc đang chuẩn bị cho một vụ kiện tụng cũng nhiều lời khẳng định khiến nhiều người xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-ba-nguyen-phuong-hang-tuyen-bo-se-tang-tran-thanh-qua-khung-neu-chiu-sao-ke-422610.html