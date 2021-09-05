Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tuyên bố đang tập trung ráo riết cho vụ kiện, quyết không thỏa hiệp với 'cái ác'

Hậu trường 05/09/2021 14:28

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải một bài viết mới thông báo về việc đang chuẩn bị cho một vụ kiện tụng cũng nhiều lời khẳng định khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải một bào viết mới, bất ngờ thông bái về việc mình mình đang chuẩn bị cho một vụ kiện quan trọng. Theo đó, mở đầu bài viết, anh cho biết "Hưng sẽ không đôi co, nói qua nói lại vì không cần thiết và không phù hợp trong lúc cả nước đang vất vả chống dịch".

Đặc biệt, nam ca sĩ nhấn mạnh, anh đang tập trung ráo riết cho một vụ kiện quan trọng, tất cả những clip linh tinh lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo và cắt ghép từ những clip livestream của Hưng và Vũ Hà từ 4 tháng trước... thậm chí là từ nhiều năm trước. Anh hy vọng mọi người đừng bị kẻ xấu dẫn dắt và những "sản phẩm bẩn" này cũng sẽ được cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết.

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Bài viết của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Gần cuối bài viết, anh khẳng định: "Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ có ý định thỏa hiệp với cái ác và bịa đặt, vu khống làm ảnh hưởng thanh danh của mình" khiến nhiều người dự đoán rằng nam ca sĩ sẽ làm cho đến tận cùng mọi việc. 

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Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều fan hâm mộ đã để lại bình luận ủng hộ và tin tưởng nam thần tượng. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng đã chọn chế độ "giới hạn bình luận" để hạn chế sự công kích của các anti fan. 

Được biết, trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh Đàm Vĩnh Hưng đã có những lời trần tình về ồn ào gần đây. Tuy nhiên, thay vì giọng điệu gay gắt, giận dữ thì lần này, Mr. Đàm lại có thái độ vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí anh còn ngỏ ý muốn "hòa giải" với đối phương. Dù chưa rõ thời điểm quay đoạn clip trên là khi nào, trước hay sau khi Đàm Vĩnh Hưng "tuyên chiến" với một nữ CEO nhưng video trên đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.  

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