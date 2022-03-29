Con trai Xuân Bắc xuất hiện hậu ồn ào bị mẹ công khai nội dung nhạy cảm trong điện thoại, hành động ý nghĩa khiến ai cũng khen ngợi

Hậu trường 29/03/2022 15:52

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Bắc đã cập nhật hình ảnh của con trai Bi Béo hậu ồn ào gia đình.

Vừa qua, mạng xã hội được dịp xôn xao khi chị Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc có bài viết cảnh báo các bậc phụ huynh nên kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội của con mình, sau khi phát hiện các con bị đối tượng xấu lôi kéo vào nhóm chat có nội dung nhạy cảm.

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Bài viết của vợ Xuân Bắc - Ảnh: Internet

Sự việc trở thành tâm điểm dư luận khi ngay dưới phần bình luận, vợ Xuân Bắc còn chụp màn hình và công khai toàn bộ nội dung nhạy cảm, liên quan vấn đề 18+ của con trai mình. Sau vụ việc, mạng xã hội xuất hiện clip Bi Béo - con trai Xuân Bắc - khóc lóc xin lỗi mẹ và thừa nhận việc sử dụng ngôn ngữ không hợp lý của bản thân cũng như một số người bạn trong nhóm trên mạng xã hội. 

Khi ấy, cộng đồng mạng và cả một số nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt đã có nhiều phản ứng trái chiều.

Mới đây, trên trang cá nhân, Xuân Bắc đã chia sẻ hình ảnh mới của Bi béo. Được biết, nam nghệ sĩ và con trai Bi béo cùng nhau tham gia một chương trình cực kỳ ý nghĩa. Anh cho hay: 

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Bài viế của Xuân Bắc - Ảnh: Chụp màn hình

"Phiên chợ 0 đồng" đúng nghĩa cho 300 bạn nhỏ khó khăn. Gia đình tớ cũng góp một gian hàng để tặng đồ chơi và thực phẩm cho các bạn và quan trọng là chính anh em Minh Bi đi chọn đồ chơi, mua để tặng các bạn (mỗi tội đến giờ đi thì a Apio bị 2 vạch nên phải ở nhà). Các đại biểu cũng vào xem hàng nhưng... cháu không bán nhá vì cháu chỉ bán cho các bạn nhỏ. Vèo vèo vèo.... thông báo hết hàng và... hàng nhà cháu đông cực" - trích bài viết của Xuân Bắc.

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Bi Béo và hoạt động ý nghĩ cùng bố - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, nhiều người đã để lại lời khen cho hành động ý nghĩa của gia đình Xuân Bắc. Đồng thời, một số cư dân mạng cũng gửi lời động viên Bi Béo sau vụ ồn ào vừa qua.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, nam nghệ sĩ cũng đã từng lên tiếng về hành động gây tranh cãi của vợ đối với con trai. Cụ thể, trả lời VietNamNet, Xuân Bắc cho biết: "Giờ này, ngồi ở đây tôi nói về hành động của vợ trong việc giáo dục con, đặc biệt hành động gây ra những luồng suy nghĩ, thông tin không tích cực như vừa rồi có lẽ không đúng lắm. Bởi, việc này thuộc về gia đình, gia đình phải tự ngồi kiểm điểm với nhau. Tôi chỉ nói như này, Nhung là bà mẹ có trách nhiệm như mọi bà mẹ, là người phụ nữ luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho chồng con. Tuy nhiên hành động có thể nhất thời chưa chính xác để bảo vệ gia đình, bảo vệ đứa con thì sẽ phải có sự điều chỉnh.

Mà, gia đình nào cũng có những vấn đề riêng của mình, nếu chúng ta chưa đúng, chúng ta có thể điều chỉnh và chỉ có trong gia đình mới tự điều chỉnh được. Trong một gia đình mỗi người có cách xử lý khác nhau. Với bản tính người đàn ông và người phụ nữ, trong cùng một sự việc, cũng lại xử lý khác nhau. Tôi cũng không phải lúc nào cũng có hành vi, cử chỉ đúng đắn hoàn toàn với con. Tôi chưa bao giờ dám nhận mình là một ông bố mẫu mực, nhưng dám tự hào đang nỗ lực từng ngày từng giờ cho gia đình của mình.

Như tôi đã nói, bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng có thể mắc sai lầm trong dạy bảo con cái, nhưng trong những gia đình nghệ sĩ hoặc những gia đình có ảnh với công chúng nếu xảy ra chuyện gì thường gây hiệu ứng rất mạnh. Đặc biệt, tôi là người thường xuyên cùng với các đơn vị, cơ quan tổ chức đấu tranh cho quyền trẻ em, tôi thấy việc này rất đáng tiếc".

Hy vọng Xuân Bắc sẽ bao bọc, che chở, giúp Bi Béo vượt qua khó khăn này!

Hy vọng Xuân Bắc sẽ bao bọc, che chở, giúp Bi Béo vượt qua khó khăn này!

Là người bố tâm lý và khôn khéo trong ứng xử, dân mạng tin rằng Xuân Bắc sẽ giúp 2 con trai vượt qua cuộc khủng hoảng tâm lý.

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Từ khóa:   nghệ sĩ Xuân Bắc con trai Xuân Bắc

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