Chia tay bạn trai sau 10 năm hẹn hò, Thanh Hà khẳng định không hề sợ yêu còn ẩn ý nhắc đến 'tình mới' Phương Uyên?

Hậu trường 29/03/2022 17:02

Sau khi chia tay bạn trai kém tuổi, danh ca Thanh Hà cho biết không hề sợ yêu và đang có mối tình hạnh phúc cùng nhạc sĩ Phương Uyên bất chấp lời bàn tán của dư luận.

Bên cạnh giọng hát ngọt ngào, ca sĩ Thanh Hà còn được biết đến với chuyện tình đẹp cùng bạn trai kém tuổi suốt trong 10 năm. Tuy nhiên, vừa qua, nữ ca sĩ đã lên tiếng xác nhận cả hai đã chia tay "vì những lý do riêng tư" nhưng vẫn xem nhau như những người đồng nghiệp

Sau đó, vào đúng ngày Valentine 2022, Thanh Hà cùng nhạc sĩ Phương Uyên chính thức công khai hẹn hò sau nhiều lần lộ "hint" tình cảm. Sự việc khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ.

Mới đây, chương trình Music Box đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Nguyễn Hưng, ca sĩ Thanh Hà đã có những chia sẻ về tình yêu

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Danh ca Nguyễn Hưng, Thanh Hà và MC Kỳ Duyên - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, trong khi Nguyễn Hưng có ca khúc "Khổ vì yêu" với câu hát "Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi" thì Thanh Hà nổi tiếng với bài hát "Sợ yêu". Vì vậy, MC Kỳ Duyên đã hỏi rằng liệu trong 2 người có ai sợ yêu không và nếu bị tan vỡ cuộc tình đang có thì dám yêu lại không?.

Dù vừa trải qua cuộc tình 10 năm tan vỡ, nhưng danh ca Thanh Hà vẫn cho biết không hề sợ hãi tình yêu và thậm chí còn khẳng định: "Cuộc đời này mà không yêu thì buồn chết".

"Tôi vẫn yêu chứ. Tôi hát Sợ yêu thôi nhưng thực ra không hề sợ. Tôi hát bài Sợ yêu chỉ để nói cảm nhận của nhiều người phụ nữ từng trải qua thôi. Cuộc đời này mà không yêu thì buồn chết".

Cô còn ẩn ý việc yêu nhạc sĩ Phương Uyên: "Dù có đau khổ đến đâu nhưng hễ sau một lần thất bại, tôi lại vẫn cứ lao vào tình yêu thôi".

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Thanh Hà nói về tình yêu - Ảnh: Chụp màn hình

Danh ca Nguyễn Hưng cũng đồng tình với đàn em. Theo anh, sống trong cuộc đời này ai cũng cần có tình yêu. "Tuy nhiên, khi còn trẻ, tôi thường yêu nhiều quá, yêu trong sự bồng bột, cứ lao vào để yêu mà không hiểu được giá trị của tình yêu ra sao. Đến khi càng lớn, càng có tuổi, tôi lại càng cảm thấy giá trị của tình yêu" - Nguyễn Hưng chia sẻ thêm.

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Từ khóa:   ca sĩ Thanh Hà Thành Hà - Phương Uyên sợ yêu

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