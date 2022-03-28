Tình cũ Anh Đức bất ngờ 'xuống tóc', tiết lộ tình trạng sức khỏe sau 1 tháng sinh tử, giành giật sự sống

Mới đây, Uyên Tô - bạn gái cũ diễn viên Anh Đức - khiến nhiều người không khỏi hoang mang khi tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại sau 1 tháng ốm đau.

Mới đây, trên trang cá nhân, Uyên Tô - bạn gái cũ diễn viên Anh Đức - đã có bài viết mới tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình sau 1 tháng sinh tử giành giật sự sống. Cô cho biết đã khỏe 65% nhưng vẫn còn yếu lắm. đồng thời gửi lời cảm ơn đội ngũ bác sĩ, y tá, gia đình và một số bạn bè thân thiết đã ở bên cô lúc ốm đau. "Hôm nay khỏe 65% rồi mới dám ra đường đây đi đứng hay nói chuyện vẫn còn chưa ổn lắm vẫn trần trợ giúp nhưng được 65% hồi phục là cũng mừng rồi, Uyên chân thành cảm ơn Bác sĩ, y tá, gia đình, bạn bè thân thiết trong 1 tháng sinh tử qua đã giành giật lại mạng sống cho Uyên! Uyên vẫn còn yếu lắm nhưng sẽ không phụ lòng tất cả những sự yêu thương đã dành cho Uyên.

Uyên cảm ơn thật nhiều Cảm ơn mẹ đã phải gánh con thêm lần quá lớn này nữa rồi" - nguyên văn bài viết của Uyên Tô. Bài viết của Uyên Tô - Ảnh: Chụp màn hình Trong hình ảnh mới nhất được bạn gái cũ của Anh Đức chia sẻ, có thể thấy cô đã cắt tóc tém. khác hẳn với hình tượng điều đà, nữ tính trước kia. Được biết, thời gian qua, người đẹp sinh năm 1991 nhập viện điều trị bệnh, tuy nhiên cô không chia sẻ nhiều hơn bản thân đã đối mặt với điều gì. Bên dưới phần bình luận, mọi người đã để lại lời động viên, chúc cô mau chóng hồi phục.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Hình ảnh nữ tính của Uyên Tô trước đó - Ảnh: FBNV Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Uyên Tô từng khiến nhiều người không khỏi lo lắng khi đột nhiên úp mở bàn đến việc sống chết. Bài viết khi ấy cũng nhận về sự quan tâm của nhiều người nhưng Uyên Tô vẫn không hé lộ gì thêm. Bài viết trước đó của bạn gái cũ Anh Đức - Ảnh: Chụp màn hình Uyên Tô sinh năm 1991, sống tại TP.HCM và được công chúng biết đến khi trở thành bạn gái diễn viên Anh Đức. Tuy nhiên sau một thời gian hẹn hò, đến cuối năm 2021, Uyên Tô - Anh Đức vướng tin đồn chia tay. Không lâu sau đó, người trong cuộc có động thái xác nhận chuyện đường ai nấy đi. Uyên Tô và Anh Đức - Ảnh: Internet Hậu chia tay, Uyên Tô bất ngờ đăng đàn "bóc phốt" đời tư tình cũ. Cô tố Anh Đức vô tâm với 2 chú mèo cưng cả hai cùng nuôi. Ngoài ra, Uyên Tô còn phanh phui bạn trai cũ "thiếu tiền" mình, cư xử tệ bạc. Tình cũ Anh Đức cũng bức xúc chuyện nam diễn viên ép mình phải dọn ra khỏi nhà trong 2 ngày, nếu không sẽ nhờ bảo vệ và cảnh sát can thiệp. Sự việc khiến danh tình được dịp xôn xao. Về phía Anh Đức, nam diễn viên chọn im lặng giữa ồn ào.

Thuỳ Tiên mếu máo xin lỗi khán giả, biết được nguyên nhân khiến ai cũng xót xa Mới đây, Thùy Tiên đã có buổi livestream tâm sự cùng người hâm mộ và tiết lộ tình trạng của bản thân khiến nhiều người xót xa.

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