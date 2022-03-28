Mỹ Tâm diễn show ở Đà Lạt, cộng đồng mạng 'rần rần' vì sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt này?

Hậu trường 28/03/2022 10:01

Mới đây, fan hâm mộ được dịp xôn xao xen lẫn thích thú khi lộ diện loạt ảnh một nhân vật đặc biệt xuất hiện trong show My Soul 1981 tại Đà Lạt của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

Mới đây, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã mang đến khán giả show âm nhạc My Soul 1981 tại Đà Lạt. Sự kiện không chỉ thu hút hàng nghìn khán giả có mặt trực tiếp tại Đà Lạt mà còn có đông đảo người hâm mộ theo dõi qua ứng dụng livestream có trả phí.

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Mỷ Tâm và show diễn ở Đà Lạt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đáng chú ý, netizen lại đang chia sẻ hình ảnh nam diễn viên Mai Tài Phến lặng lẽ ngồi trong khu vực đặt bàn âm thanh, các thiết bị hỗ trợ đêm diễn của ban tổ chức. Theo đó, thay vì xuất hiện cạnh bên Mỹ Tâm, nam diễn viên lại chọn cách đứng sau hậu trường quan sát. 

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Trong loạt ảnh được dân mạng chuyền tay nhau, Mai Tài Phến diện trang phục đơn giản, mũ lưỡi trai và khẩu trang che kín nhưng vẫn bị nhiều người vẫn phát hiện ra. Được biết, khu vực mà Mai Tài Phến ngồi đối diện với sân khấu, chỉ cần ngước lên là thấy Mỹ Tâm đang biểu diễn.

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Trước đó, Mai Tài Phến từng vướng nhiều lời đồn liên quan đến chuyện hẹn hò Mỹ Tâm tử sau hợp tác trong MV  Đừng hỏi em và phim điện ảnh Chị trợ lý của anh. Tuy cặp đôi vẫn phủ nhận mối quan hệ nhưng vừa qua, hình ảnh được cho là Mai Tài Phến cùng Mỹ Tâm về quê Đà Nẵng đón Tết khiến dân tình dậy sóng.

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