Noo Phước Thịnh đột nhiên có 'vợ' còn nhắc chuyện 'đáng golf', nghi 'cà khịa' nữ ca sĩ gen Z và 'anh họ' đại gia, lời giải thích sau đó mới là điều gây choáng?

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Noo Phước Thịnh bất ngờ đăng tải bài viết nghi "cà khịa" chuyện nữ ca sĩ gen Z thân mật với "anh họ nương tựa" khiến mạng xã hội "rần rần" những ngày qua.
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Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Noo Phước Thịnh đã chia sẻ hình ảnh ngồi trên xế hộp xịn xò cùng dòng trạng thái khiến dân tình chú ý, Theo đó, nam ca sĩ cho biết: "Khổ thân! Ra đường vợ hỏi: 'Anh đi đâu đấy, đi đánh golf à?'. Bác nào bị giống em không?".
Dù chưa rõ là thực hư thế nào nhưng việc nam ca sĩ đột ngột nhắc đến "vợ" và "đánh golf" đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Theo đó, bên dưới bài viết, nhiều người cho rằng giọng ca "Xa em" đang "cà khịa" câu chuyện nữ ca sĩ gen Z lộ ảnh thân mật với đại gia U60 những ngày vừa qua. Bởi lẽ, ồn ào này chính là khởi nguồn cho trào lưu bàn tán về việc đánh golf và các hot girl dưới những góc nhìn tiêu cực.
Bên cạnh những ý kiến vui đùa, một bộ phận cư dân mạng cũng tỏ ra không hài lòng khi nam ca sĩ mỉa mai đàn em. Trước những lời bàn tán của dư luận, nam ca sĩ cũng đã lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết: "Đi mua tô bánh canh ăn, vừa ăn vừa ngồi nghe Thiên Hạ quở vì có ý khịa người khác, trong khi tô bánh canh ngon muốn ch** rảnh đâu đi khịa người ta".
Được biết, những ngày vừa qua, thông tin nữ ca sĩ gen Z cặp kè với một vị đại gia lớn tuổi khiến dân mạng dậy sóng. Tuy vị đại gia trên đã lên tiếng phủ nhận mọi việc và cho biết cả hai chỉ là "anh em họ nương tựa lẫn nhau" nhưng với hàng loạt hình ảnh từ nắm tay đến ôm ấp, hôn hít của cặp đôi vận khiến netizen xôn xao.
Về phía nữ ca sĩ gen Z, cô chọn cách im lặng, khóa các trang mạng xã hội, phần bình luận dưới MV và "ở ẩn" giữa ồn ào.