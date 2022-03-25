Noo Phước Thịnh đột nhiên có 'vợ' còn nhắc chuyện 'đáng golf', nghi 'cà khịa' nữ ca sĩ gen Z và 'anh họ' đại gia, lời giải thích sau đó mới là điều gây choáng?

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Noo Phước Thịnh đã chia sẻ hình ảnh ngồi trên xế hộp xịn xò cùng dòng trạng thái khiến dân tình chú ý, Theo đó, nam ca sĩ cho biết: "Khổ thân! Ra đường vợ hỏi: 'Anh đi đâu đấy, đi đánh golf à?'. Bác nào bị giống em không?".

Bái viết của Noo Phước Thịnh - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chưa rõ là thực hư thế nào nhưng việc nam ca sĩ đột ngột nhắc đến "vợ" và "đánh golf" đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Theo đó, bên dưới bài viết, nhiều người cho rằng giọng ca "Xa em" đang "cà khịa" câu chuyện nữ ca sĩ gen Z lộ ảnh thân mật với đại gia U60 những ngày vừa qua. Bởi lẽ, ồn ào này chính là khởi nguồn cho trào lưu bàn tán về việc đánh golf và các hot girl dưới những góc nhìn tiêu cực.