Sau phản hồi về chuyện con rể và ca sĩ Hiền Hồ, bà chủ Sơn Kim Group khéo léo 'dằn mặt' mấy em gái có tư tưởng lợi dụng đại gia?

Hậu trường 22/03/2022 15:07

Động thái phản hồi một bình luận đề cập đến "mấy em gái có tư tưởng lợi dụng đại gia" của bà chủ tập đoàn Sơn Kim Group khiến dân tình xôn xao.

Sự việc đại gia Hồ Nhân và nữ ca sĩ Hiền Hồ lộ hàng loạt ảnh nhạy cảm làm cộng đồng mạng náo loạn. Hôm qua, ngày 21/3, bà Nguyễn Thị Sơn - bà chủ tập đoàn Sơn Kim và cũng là mẹ vợ của doanh nhân Hồ Nhân - có bài viết chính thức đề cập đến vụ việc. Tuy cho biết "im lặng là vàng" nhưng bà Sơn vẫn nêu lên 6 điều trọng yếu khiến dân tình gật gù khen ngợi.

Trong đó, đáng chú ý, điều 3 "Về pháp lý cho đến giờ phút này anh Hồ Nhân và chị Hồng Vân vẫn là vợ chồng hợp pháp" và điều 6 "Tôi muốn hỏi những người đàn ông, có ai đã tự rút ra những bài học cho chính mình để bảo vệ những đứa trẻ được quyền hưởng hạnh phúc?" với ý tứ "dằn mặt" kẻ thứ 3.

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Bài viết của bà chủ Kim Sơn Group - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều cư dân mạng tỏ ra đồng tình với quan điểm của nữ đại gia. Bên cạnh đó, cũng có người thể hiện sự thương cảm cho những đứa trẻ vì chuyện của người lớn mà bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, trong số các bình luận, bà Sơn chỉ phản hồi duy nhất một ý kiến của tài khoản mạng có nội dung bàn về những cô gái có tư tưởng lợi dụng đại gia.

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Bình luận bên dưới bài viết được bà Sơn phản hồi - Ảnh: Chụp màn hình

"Giới luật gia khẳng định điều số 3 là hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, xin bổ sung vào điều số 6 là: Nhìn chung cánh đàn ông họ cứ khơi khơi vậy thôi, nhưng khi phải lựa chọn thì họ sẽ không bao giờ lựa chọn phương án bỏ đi những gì đã gây dựng để chạy theo cái mới viển vông đâu. Vì vậy mấy em có tư tưởng lợi dụng đại gia đừng có mơ" - nội dung bình luận của tài khoản bên dưới bài viết.

Trước ý kiến trên, bà Sơn đã trả lời bằng cách thả tim bày tỏ sự đồng tình. Đó có lẽ cũng chính là quan điểm riêng của bà sau tất cả mọi lùm xùm đang diễn ra.

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Xuất hiện nhiều hình ảnh thân thiết giữa Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân - Ảnh: Internet

Hiện, những hình ảnh về doanh nhân Hồ Nhân và ca sĩ Hiền Hồ vẫn tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

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