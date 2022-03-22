Hiền Hồ từng thông báo bị mất điện thoại, nguyên nhân việc bị lộ 1001 bức ảnh bên đại gia?

Hậu trường 22/03/2022 13:58

Lý do gì khiến những hình ảnh riêng tư của Hiền Hồ bị lộ ra ngoài vẫn đang là thắc mắc của dân mạng.

Mấy hôm nay, cứ cách vài tiếng trên mạng xã hội sẽ lan truyền những hình ảnh thân mật của Hiền Hồ và người "anh em nương tựa" đại gia U60 Hồ Nhân. Điều đáng nói là các khoảnh khắc này mang tính riêng tư như chụp selfie, đi du lịch,... mà chỉ nhân vật chính hoặc những người thân cận mới có thể "tác nghiệp" được. Hàng loạt nghi vấn và giả thuyết về nguyên nhân Hiền Hồ bị lộ ảnh đã được đưa ra. 

Quay ngược về quá khứ, cách đây một thời gian, Hiền Hồ từng thông báo bị mất điện thoại di động - nơi lưu trữ những hình ảnh, tin nhắn và thông tin riêng tư của cô. Thời đại công nghệ, ai cũng biết được tầm quan trọng của điện thoại di động, một khi "vật bất li thân" này rơi vào tay người khác sẽ có những hậu quả khó lường. Nhiều người cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến những hình ảnh của Hiền Hồ và đại gia U60 rơi vào tay người khác. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giả thuyết của dân mạng về sự việc này chứ chính chủ hiện vẫn giữ im lặng, khoá tài khoản MXH. 

Hiền Hồ từng thông báo bị mất điện thoại, nguyên nhân việc bị lộ 1001 bức ảnh bên đại gia? - Ảnh 1
Hiền Hồ từng thông báo đánh mất điện thoại cá nhân
Hiền Hồ từng thông báo bị mất điện thoại, nguyên nhân việc bị lộ 1001 bức ảnh bên đại gia? - Ảnh 2
Dễ dàng nhận ra, Hiền Hồ thường dùng điên thoại di động để lưu trữ những bức ảnh riêng tư và cả những khoảnh khắc bên đại gia U60
Hiền Hồ từng thông báo bị mất điện thoại, nguyên nhân việc bị lộ 1001 bức ảnh bên đại gia? - Ảnh 3
Hiện tại, hình ảnh đôi của Hiền Hồ và Hồ Nhân vẫn liên tục bị lộ. Nữ ca sĩ đã giữ im lặng suốt 4 ngày qua

Ảnh: Facebook nhân vật 

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