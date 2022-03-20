HOT: Xôn xao loạt ảnh ca sĩ Hiền Hồ thân mật cùng đại gia U60?

Mới đây, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nữ ca sĩ Hiền Hồ ôm ấp thân thiết cùng một người đàn ông trung niên khiến công chúng náo loạn.

Từ đêm qua, ngày 19/3, trong khi tin đồn về một ca sĩ Gen Z giật chồng đàn chị đang khiến cả cõi mạng bàn tán xôn xao thì mới đây netizen lại tiếp tục "dậy sóng" khi trên khắp các diễn đàn xuất hiện loạt ảnh được cho là Hiền Hồ cùng một vị đại gia U60.

Hình ảnh được cho là Hiền Hồ cùng đại gia U60 - Ảnh: Internet

Theo đó, trong những bức ảnh, cặp đôi vô cùng thân thiết khi có những hành động ôm ấp, nắm tay đầy tình cảm. Hiền Hồ cùng người đàn ông này còn sánh bước bên nhau trên sân golf - địa điểm trước đó nữ nghệ sĩ rất thường "check in".

Vừa qua, Hiền Hồ rất hay chia sẻ hình ảnh tại sân golf - Ảnh: Internet

Với những "bằng chứng" hiện tại, cư dân mạng đang vô cùng tò mò về mối quan hệ của giọng ca "Gặp Nhưng Không Ở Lại" và người đàn ông trung niên này

Theo VietNamNet, người đàn ông trong ảnh là một doanh nhân nổi tiếng, đáng tuổi cha Hiền Hồ. Doanh nhân này sinh năm 1966, trong khi Hiền Hồ sinh năm 1997, chênh lệch lên tới 31 tuổi. Về phía Hiền Hồ, nữ ca sĩ hiện chưa có động thái phản hồi nào về sự việc. Vào ngày hôm qua, nữ ca sĩ cũng đột ngột khóa Fanpage mà chưa rõ lý do.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-xon-xao-loat-anh-ca-si-hien-ho-than-mat-cung-dai-gia-u60-457013.html