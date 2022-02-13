Trước thềm Valentine, Hiền Hồ 'mấp mé' về chuyện tình yêu, ẩn ý là 'hoa đã có chủ'?

Hậu trường 13/02/2022 09:40

Hiền Hồ liên tục nhắc đến chuyện tình yêu và socola khi ngày Valentine đến gần.

Hiền Hồ hiện là một trong những nữ ca sĩ trẻ trong showbiz Việt được rất nhiều khán giả yêu mến. Hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi nhưng về chuyện tình cảm đời tư, nữ ca sĩ lại khá kín tiếng. Trước đó, cô nàng thường xuyên bị đàn anh Trấn Thành chọc ghẹo, liên tục ghép đôi với diễn viên Anh Đức.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Hiền Hồ gây bất ngờ khi chia sẻ dòng trạng thái nói về tình yêu. Cô đăng tải bức ảnh của bản thân kèm dòng chia sẻ: "Tình yêu lạ lùng thế đấy". Chia sẻ này của Hiền Hồ càng gây chú ý hơn khi ngày Valentine đang cận kề khiến không ít khán giả cho rằng, nữ ca sĩ ẩn ý về việc mình là "hoa đã có chủ".

Trước thềm Valentine, Hiền Hồ 'mấp mé' về chuyện tình yêu, ẩn ý là 'hoa đã có chủ'? - Ảnh 1
Hình ảnh Hiền Hồ vừa chia sẻ kèm dòng trạng thái gây chú ý: 'Tình yêu lạ lùng thế' - Ảnh: IGNV

Bên cạnh, nhiều người khác cũng cho rằng dòng chia sẻ này có lẽ chỉ là một tựa đề hoặc một lời bài hát nào đó mà Hiền Hồ sắp ra mắt. Ngoài ra trên Facebook cá nhân, nữ ca sĩ cũng vừa có động thái chia sẻ dòng trạng thái: "25 năm cuộc đời chưa biết mùi vị socola 14/2 là gì". Chính vì vậy nhiều khán giả tin rằng, Valentine năm nay, Hiền Hồ đã có người yêu nên đề cập đến chuyện socola trước ngày Valentine.

Trước thềm Valentine, Hiền Hồ 'mấp mé' về chuyện tình yêu, ẩn ý là 'hoa đã có chủ'? - Ảnh 2
Hiền Hồ được yêu mến bởi những bản ballad về tình yêu - Ảnh: Internet
Trước thềm Valentine, Hiền Hồ 'mấp mé' về chuyện tình yêu, ẩn ý là 'hoa đã có chủ'? - Ảnh 3
Bình luận của Hiền Hồ khi được hỏi về chuyện tình yêu trước ngày Valentine - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Hiền Hồ cũng từng bị khán giả nghi ngờ hẹn hò với các nam đồng nghiệp như Soobin Hoàng Sơn, Bùi Anh Tuấn, B Ray,...

Hiền Hồ liên tục tung ảnh gợi cảm

Hiền Hồ liên tục tung ảnh gợi cảm

Mỗi lần diện bikini, Hiền Hồ đều nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ bởi vóc dáng quyến rũ của mình.

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