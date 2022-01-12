Hiền Hồ khiến fan bị 'lú' vì lộ vòng 1 “bên tròn bên méo” bất thường

Hậu trường 12/01/2022 12:40

Thả dáng trong bộ bikini sexy, vòng 1 “o ép” căng đầy của Hiền Hồ phút chốc “trồi sụt” khiến không ít netizen bị “lú”.

Là giọng ca được yêu thích với nhiều bản hit, Hiền Hồ dần thay hình ảnh trong sáng như búp bê trước đây sang phong cách sexy gợi cảm. Vừa có màn khoe vóc dáng nóng bỏng trong bộ ảnh nội y tại gia, giọng ca “Có cũng như không có” khiến fan hâm mộ trầm trồ vì “độ nảy nở” của 3 vòng.

Hiền Hồ khiến fan bị 'lú' vì lộ vòng 1 “bên tròn bên méo” bất thường - Ảnh 1
Hiền Hồ khiến fan bị 'lú' vì lộ vòng 1 “bên tròn bên méo” bất thường - Ảnh 2
Hiền Hồ khiến fan bị 'lú' vì lộ vòng 1 “bên tròn bên méo” bất thường - Ảnh 3

 Màn khoe body cực nóng bỏng trong bộ đồ nội y của Hiền Hồ nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ

Không hở quá bạo, Hiền Hồ nhận được “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ khi sở hữu vẻ quyến rũ, nhẹ nhàng. Mái tóc ngắn cá tính giúp giọng ca sinh năm 1997 trở nên ấn tượng hơn. Tiếp tục style khoe body sexy, mới đây Hiền Hồ “xả” bộ ảnh diện bikini top màu hồng cực nổi kết hợp quần ống suông rộng màu trắng khiến cư dân mạng “bỏng mắt” vì vòng eo gợi cảm, không chút mỡ thừa.

Hiền Hồ khiến fan bị 'lú' vì lộ vòng 1 “bên tròn bên méo” bất thường - Ảnh 4

 Theo đuổi phong cách sexy, quyến rũ, Hiền Hồ "xả" bộ ảnh bikini cực "xịn"

Dây áo bikini siêu mảnh giúp nữ ca sĩ 9X phô diễn được tấm lưng trần nuột nà. Vóc dáng mảnh mai kết hợp chiều cao chuẩn người mẫu của Hiền Hồ khiến không ít người ghen tị. Không chỉ vòng eo không chút mỡ thừa, mà ngay cả bộ ngực căng đầy cũng được Hiền Hồ “o ép” khoe triệt để.

Hiền Hồ khiến fan bị 'lú' vì lộ vòng 1 “bên tròn bên méo” bất thường - Ảnh 5
Hiền Hồ khiến fan bị 'lú' vì lộ vòng 1 “bên tròn bên méo” bất thường - Ảnh 6

 Vòng 1 căng đầy cùng tấm lưng trần nuột nà của Hiền Hồ khiến fan hâm mộ xuýt xoa

Tuy nhiên, vừa phút trước vòng 1 của cô nàng trông rất “ra gì và này nọ” thế nhưng Hiền Hồ khiến fan hoài nghi ngay về độ thật giả ở khoảnh khắc ngay sau đó. Không còn “o ép căng tràn”, cận cảnh vòng 1 của Hiền Hồ bị netizen soi ra có chút gì đó lệch lạc vì quá “trồi sụt” so với phút trước. Không hiểu do chiếc áo bikini “phản chủ” hay do cô nàng chỉnh sửa quá lố tay mà vô tình tự dìm hàng mình.

Hiền Hồ khiến fan bị 'lú' vì lộ vòng 1 “bên tròn bên méo” bất thường - Ảnh 7
Hiền Hồ khiến fan bị 'lú' vì lộ vòng 1 “bên tròn bên méo” bất thường - Ảnh 8

 Mới phút trước còn "xịt máu mũi" vì vòng 1 căng tràn, phút sau lại "bốc hơi" trồi sụt khiến cư dân mạng không khỏi "lú"

Được biết để có vóc dáng “vạn người mê” như hiện tại, nữ ca sĩ tích cực tập nhảy, bơi và tập gym. Hiền Hồ thừa nhận mình thuộc dạng “ăn không mập". Người đẹp từng tâm sự cô hài lòng với số đo vòng một, vòng hai của mình. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1997 mong muốn được cải thiện số đo vòng ba để ngoại hình gợi cảm hơn.

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