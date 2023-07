Hiền Hồ khiến fan bị 'lú' vì lộ vòng 1 “bên tròn bên méo” bất thường

Dây áo bikini siêu mảnh giúp nữ ca sĩ 9X phô diễn được tấm lưng trần nuột nà. Vóc dáng mảnh mai kết hợp chiều cao chuẩn người mẫu của Hiền Hồ khiến không ít người ghen tị. Không chỉ vòng eo không chút mỡ thừa, mà ngay cả bộ ngực căng đầy cũng được Hiền Hồ “o ép” khoe triệt để.

Vòng 1 căng đầy cùng tấm lưng trần nuột nà của Hiền Hồ khiến fan hâm mộ xuýt xoa

Tuy nhiên, vừa phút trước vòng 1 của cô nàng trông rất “ra gì và này nọ” thế nhưng Hiền Hồ khiến fan hoài nghi ngay về độ thật giả ở khoảnh khắc ngay sau đó. Không còn “o ép căng tràn”, cận cảnh vòng 1 của Hiền Hồ bị netizen soi ra có chút gì đó lệch lạc vì quá “trồi sụt” so với phút trước. Không hiểu do chiếc áo bikini “phản chủ” hay do cô nàng chỉnh sửa quá lố tay mà vô tình tự dìm hàng mình.

Mới phút trước còn "xịt máu mũi" vì vòng 1 căng tràn, phút sau lại "bốc hơi" trồi sụt khiến cư dân mạng không khỏi "lú"

Được biết để có vóc dáng “vạn người mê” như hiện tại, nữ ca sĩ tích cực tập nhảy, bơi và tập gym. Hiền Hồ thừa nhận mình thuộc dạng “ăn không mập". Người đẹp từng tâm sự cô hài lòng với số đo vòng một, vòng hai của mình. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1997 mong muốn được cải thiện số đo vòng ba để ngoại hình gợi cảm hơn.