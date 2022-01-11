Lâu không lên sóng, ai ngờ Sĩ Thanh diện bikini 'mỏng như lá lúa' đã thế còn cắt xẻ hiểm hóc nữa

Hậu trường 11/01/2022 10:32

Sĩ Thanh chưa bao giờ làm fan hâm mộ thất vọng về nhan sắc và vóc dáng bốc lửa của mình, nhất là khi diện bikini.

Nổi tiếng với hình tượng sexy, nữ diễn viên Sĩ Thanh mới đây tiếp tục khiến cư dân mạng phải trầm trồ với loạt ảnh diện bikini quyến rũ, tạo dáng trong hồ bơi. Người đẹp khoe trọn lợi thế đường cong chữ S, vòng eo không chút mỡ thừa. 

Lâu không lên sóng, ai ngờ Sĩ Thanh diện bikini 'mỏng như lá lúa' đã thế còn cắt xẻ hiểm hóc nữa - Ảnh 1

 Diện bộ bikini không thể nhỏ hơn được nữa, Sĩ Thanh "đốt mắt" người nhìn vì body quá ư sexy và bốc lửa

Diện bộ bikini đen bé xíu xiu, nữ diễn viên “đốt mắt” người nhìn vì quá ư là bốc lửa và sexy. Trước đó, Sĩ Thanh tiết lộ, cô duy trì việc đeo đai nịt bụng suốt 7 năm nay để sở hữu vòng eo con kiến chỉ khoảng 58 cm. Ngoài ra, người đẹp ăn chay, tập yoga và gym để giữ hình thể khỏe khoắn, quyến rũ. 

Lâu không lên sóng, ai ngờ Sĩ Thanh diện bikini 'mỏng như lá lúa' đã thế còn cắt xẻ hiểm hóc nữa - Ảnh 2

 Sở hữu vóc dáng vạn người mê, Sĩ Thanh tự tin tạo dáng bên bể bơi

Tạo dáng với thần thái ngút ngàn bên bể bơi, dù chỉ cao 1m55 nhưng Sĩ Thanh vẫn nóng bỏng không kém chân dài nào của showbiz. Thần sắc và khí chất của cô khi tự tin khoe body vô cùng sang chảnh khiến cư dân mạng không thể nào rời mắt và tấm tắc dành lời khen tới vóc dáng nóng bỏng của Sĩ Thanh ở tuổi 36: "Quyến rũ quá nàng ơi", "Xuất sắc quá", "Mê mẩn"...

Lâu không lên sóng, ai ngờ Sĩ Thanh diện bikini 'mỏng như lá lúa' đã thế còn cắt xẻ hiểm hóc nữa - Ảnh 3

 Bộ ảnh thần thái của Sĩ Thanh nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ

Sinh năm 1986, dù đã bước sang độ tuổi U40 nhưng Sĩ Thanh vẫn vô cùng trẻ trung và sành điệu. Cô từng trải qua nhiều mối tình tuy nhiên hiện vẫn sống độc thân.  Trước đây, người đẹp từng công khai chuyện tình cảm với bác sĩ Hạo Đông và diễn viên Huỳnh Phương của kênh FAP TV. Tuy nhiên, cuối năm 2020, Sĩ Thanh thừa nhận cô và Huỳnh Phương đã chia tay, hiện cô không muốn nhắc về người cũ.

Lâu không lên sóng, ai ngờ Sĩ Thanh diện bikini 'mỏng như lá lúa' đã thế còn cắt xẻ hiểm hóc nữa - Ảnh 4

 Hiện Sĩ Thanh vẫn đang độc thân và tận hưởng cuộc sống thư thái

Chia sẻ quan điểm về tình yêu, Sĩ Thanh cho biết: "Thất bại đau thương tôi sẽ giấu vì tôi muốn giữ niềm đau, nỗi buồn cho riêng mình. Yêu rồi chia tay cũng là chuyện thường không có gì to tát cả".

 

Lâu không lên sóng, ai ngờ Sĩ Thanh diện bikini 'mỏng như lá lúa' đã thế còn cắt xẻ hiểm hóc nữa - Ảnh 5

 Hiện tại Sĩ Thanh tập trung cho công việc

Từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực hàng không trước khi dấn thân vào showbiz với vai trò VJ của YanTV. Sau này, cô chuyển hướng sang đóng phim và ra mắt một số sản phẩm âm nhạc. Hiện Sĩ Thanh tập trung cho các hoạt động giải trí, quản lý kênh Youtube chuyên về làm đẹp, phong cách sống và không quên đăng những bức ảnh nóng bỏng tận hưởng cuộc sống tự do, thư thái của mình lên mạng xã hội khiến netizen không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ.

U40, Sĩ Thanh khoe ảnh diện áo tắm nóng bỏng, vòng 3 'cực mẩy'

U40, Sĩ Thanh khoe ảnh diện áo tắm nóng bỏng, vòng 3 'cực mẩy'

Ở tuổi 35, Sĩ Thanh được khen trông ngày càng nóng bỏng hơn.

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