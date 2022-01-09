'Xả' loạt ảnh hở bạo ở tuổi 50, Lê Giang bị chê bai lố lăng, người lại thấy sexy?

Hậu trường 09/01/2022 21:12

Loạt ảnh mới của Lê Giang gây ra những tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội. Ở tuổi 50, nữ diễn viên hài là nghệ sĩ hiếm hoi theo đuổi style gợi cảm.

Ngày 9/1, diễn viên Lê Giang tung loạt ảnh gợi cảm trên trang cá nhân. Trong hình ảnh mới, bà mẹ ba con để tóc xoăn sóng, trang điểm tông màu nâu Tây. Ở tuổi 50, Lê Giang tự tin diện bodysuit chất liệu nhung ren. Dù không sở hữu chiều cao ấn tượng, cũng không có thân hình quá nuột nà nhưng loạt ảnh của Lê Giang vẫn khiến nhiều khán giả chú ý vì khá táo bạo.

'Xả' loạt ảnh hở bạo ở tuổi 50, Lê Giang bị chê bai lố lăng, người lại thấy sexy? - Ảnh 1
'Xả' loạt ảnh hở bạo ở tuổi 50, Lê Giang bị chê bai lố lăng, người lại thấy sexy? - Ảnh 2

 

'Xả' loạt ảnh hở bạo ở tuổi 50, Lê Giang bị chê bai lố lăng, người lại thấy sexy? - Ảnh 3

 

Ngay lập tức, loạt ảnh của Lê Giang đã thu hút nhiều bình luận trái chiều. Những người yêu mến nữ nghệ sĩ hết lời khen ngợi độ trẻ trung, gợi cảm của cô nhưng không ít người lại cho rằng bộ trang phục này phản cảm, không phù hợp với lứa tuổi của Lê Giang. Nặng nề hơn, có người còn chỉ trích nữ diễn viên "lố lăng", không phù hợp với cô.

'Xả' loạt ảnh hở bạo ở tuổi 50, Lê Giang bị chê bai lố lăng, người lại thấy sexy? - Ảnh 4

Đây không phải là lần đầu, Lê Giang khiến cư dân mạng gây tranh cãi vì tung ảnh gợi cảm. Trước đó, rất nhiều lần cô biến hoá mình bằng những bộ ảnh mới lạ và độc đáo. Đặc biệt ưa chuộng những trang phục cắt xẻ táo bạo.

Ở tuổi 50, Lê Giang nhận được nhiều lời khen cho ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ. Được biết, cô không ngần ngại chia sẻ việc đã can thiệp thẩm mỹ. Cô từng trải qua nhiều lần chỉnh sửa như làm mũi, sửa cằm, đặt túi ngực,... Người đẹp khẳng định phẫu thuật thẩm mỹ không xấu nên cô không muốn giấu diếm chuyện này.

'Xả' loạt ảnh hở bạo ở tuổi 50, Lê Giang bị chê bai lố lăng, người lại thấy sexy? - Ảnh 5

  Hiện tại, nghệ sĩ sinh năm 1972 được coi là một trong những danh hài gợi cảm nhất showbiz.

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