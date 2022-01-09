Hiền Hồ lả lướt với nội y ngay tại nhà, uốn éo khoe đường cong sexy nhức mắt

Hiền Hồ ngày càng sexy và nóng bỏng ở tuổi 24.

Vừa qua, cả cõi mạng được phen "mắt tròn mắt dẹt" khi biết được độ giàu có "không phải dạng vừa" của Hiền Hồ. Cô là một trong những người đầu tiên sở hữu "con Mẹc" đời mới có giá hơn 13 tỷ đồng. Chưa kể, nữ ca sĩ còn sở hữu căn hộ cao cấp với loạt đồ hiệu đắt đỏ.

Hiền Hồ sở hữu khối tài sản khủng với nhà và xe cùng hàng hiệu rủng rỉnh

Nắm khối tài sản khủng là vậy nhưng nhan sắc của Hiền Hồ cũng liên tục gây chú ý nhiều hơn. Mới đây, cô còn quyến định làm MXH rầm rộ khi tung loạt ảnh mặc nội y, ngồi tạo dáng sexy trong nhà.

Nữ ca sĩ tự tin khoe body nguyên da thịt với vòng eo thon gọn và vòng 1 o ép căng tràn. Phía dưới bình luận, netizen tấm tắc: Đã giàu có còn "mlem mlem" cỡ này hẳn Hiền Hồ đã trở thành biểu tượng khiến hội chị em đua nhau học hỏi.

Hiền Hồ bất ngờ tung bộ ảnh diện nội y nóng bỏng ngay tại nhà

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-ho-la-luot-voi-noi-y-ngay-tai-nha-uon-eo-khoe-duong-cong-sexy-nhuc-mat-445146.html