Việt Trinh chính thức tuyên bố tạm dừng nghệ thuật để làm con cửa phật

Quyết định của Việt Trinh khiến khán giả vừa buồn lại vừa mừng cho cô.

Ítt phút trước, diễn viên Việt Trinh bất ngờ đăng dòng trạng thái dài tuyên bố chính thức tạm dừng nghệ thuật để làm con cửa phật. Cô cảm ơn tất cả bạn bè, đồng nghiệp lẫn các tiền bối trong nghề đã dìu dắt dạy dỗ và cho cô nhiều cơ hội trong diễn xuất. Tuy nhiên, nay đã đến lúc cô đành phải lựa chọn giữa nghiệp diễn và gia đình.

Việt Trinh tuyên bố dừng làm nghệ thuật Cô viết: "Hiện tại con trai của Trinh đã 13 tuổi và đây là lứa tuổi dậy thì. Tâm sinh lý của cháu đang thay đổi rất nhiều nên cháu rất cần mẹ bên cạnh để chia sẽ những tâm tư tình cảm. Nghiệp diễn đã ăn sâu vào máu thịt của Trinh hơn 30 năm rồi nên 1 năm qua đã nhiều giọt nước mắt của Trinh đã rơi khi nghĩ đến 1 ngày nào đó mình rời xa phim trường. Nhưng đã đến lúc phải lựa chọn. Vì tính chất công việc diễn viên, đạo diễn thường đi sớm về trể và đi quay xa nhà có khi cả tháng. Nên tại thời điểm này Trinh không thể bỏ con một mình được. Vì bây giờ con là tài sản quý giá và duy nhất của Trinh. Cộng với gần 2 năm dịch với nhiều mất mát trên toàn thế giới. Trinh cảm nhận sâu hơn về sự hiện diện có mặt của mình bên những người thân yêu. Chính vì thế mà Trinh đành gạt những giọt nước mắt tiếc nuối những kỉ niệm mà mình đã có hơn 30 năm qua để rời xa phim trường. Trinh rời xa phim trường trong lúc vẫn còn yêu nghề như lúc ban đầu. Những giọt nước mắt Trinh rơi không phải tiếc nuối ánh hào quang vì ở độ tuổi này Trinh đã hiểu như thế nào là ĐỦ. Và hiện tại, Trinh cảm nhận mình đã đủ trong sự giản đơn, vừa đủ nuôi con ăn học và được làm những điều mình thích".

Nữ diễn viên muốn tập trung lo cho con trai ở tuổi dậy thì của mình "Người đẹp Tây Đô" nói thêm: "Kể từ ngày hôm nay 9/1/2022, Trinh không còn là diễn viên đạo diễn Việt Trinh nữa, mà là Trần Việt Trinh pháp danh: Diệu Thiện. Con xin cúi đầu cảm ơn trời phật đã soi rọi đường con đi. Con xin cảm ơn sư phụ luôn bên cạnh dạy dỗ con. Khán giả yêu quý ơi, Trinh sẽ nhớ các bạn lắm. Trinh sẽ khóc nhiều đó. Khóc vì nhớ những kỉ niệm đẹp của chúng ta đã có được hơn 30 năm qua. Nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Mình sẽ không gặp nhau trên những bộ phim nữa nhưng vẫn còn gặp nhau trên trang facebook này nhé. Mãi thương nhớ về nhau như chúng ta đã từng nha. Sau này hãy gọi Trinh là Út Trinh hoặc Diệu Thiện nha các bạn". Dòng chia sẻ của Việt Trinh khiến khán giả và những người yêu thương cô vô cùng xúc động. Nhiều người tiếc nuối vì không còn gặp cô trong những vai diễn nhưng cũng bày tỏ sự ủng hộ cho quyết định của cô khi vì gia đình và đủ an nhiên để dừng lại hào quang.

'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh tuyên bố giải nghệ Việt Trinh cho biết cô đã quyết định rút lui khỏi công việc đóng phim để ưu tiên thời gian cho một điều quan trọng hơn trong lúc này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-trinh-chinh-thuc-tuyen-bo-tam-dung-nghe-thuat-de-lam-con-cua-phat-445145.html