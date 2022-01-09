Leon nhà Hà Hồ đã biết nịnh bà nội với hành động đốn tim đậm chất quý ông tương lai

Giải trí 09/01/2022 12:04

Hà Hồ lại vừa khoe hành động cực ra dáng thanh niên thanh lịch, quý ông tương lai chuẩn không cần chỉnh của con trai.

Lisa và Leon nhà Hà Hồ - Kim Lý là hai nhóc tì hot nhất nhì mạng xã hội ở thời điểm này. Dù là song sinh nhưng tính cách của hai thiên thần nhỏ lại cực khác nhau. Lisa điễm tĩnh, lạnh lùng và thích quan sát không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài y hệt mẹ Hà. Leon lại vui nhộn, hài hước, hiếu động và luôn bày trò vui mang đến tiếng cười cho mọi người y hệt ba Kim. Út ú nhà Hà Hồ còn được fan lẫn cư dân mạng gọi là "thánh meme" vì vô số biểu cảm ngộ nghĩnh.

Ít phút trước, trên Instagram lẫn Facebook của mình và các con, Hà Hồ hào hứng gửi lời chúc an lành trong ngày chủ nhật đến mọi người. "Nữ hoàng giải trí" còn không quên đính kèm đoạn clip siêu đáng yêu của Leon. Cậu nhóc nhặt hoa và chạy đến trao cho bà nội với khuôn mặt vui vẻ, rạng rỡ trong sự cổ vũ của mẹ Hà.

Leon nhà Hà Hồ đã biết nịnh bà nội với hành động đốn tim đậm chất quý ông tương lai - Ảnh 1
Leon nhà Hà Hồ đã biết nịnh bà nội với hành động đốn tim đậm chất quý ông tương lai - Ảnh 2

Leon nhà Hà Hồ đã biết nịnh bà nội với hành động đốn tim đậm chất quý ông tương lai - Ảnh 3

Leon nhà Hà Hồ mới hơn một tuổi đã biết nhặt hoa tặng bà nội

Nhận hoa từ cháu nội trai dễ thương, mẹ Kim Lý không giấu được niềm hạnh phúc, còn bố của nam diễn viên liền vỗ tay liên tục để tán thưởng cháu trai. Không chỉ tặng hoa cho bà nội, Leon còn tặng hoa cho mẹ nuôi của bố mình với trạng thái cực thích thú. Mới hơn 1 tuổi mà Leon đã có được tính cách thanh lịch đậm chất quý ông tương lai thế này hẳn là sau này còn khiến mẹ Hà nở mày nở mặt dài dài.

Leon nhà Hà Hồ đã biết nịnh bà nội với hành động đốn tim đậm chất quý ông tương lai - Ảnh 4

Leon nhà Hà Hồ đã biết nịnh bà nội với hành động đốn tim đậm chất quý ông tương lai - Ảnh 5

Nhóc tì dễ thương còn hào hứng tặng hoa cho mẹ và mẹ nuôi của bố mình

Hồ Ngọc Hà tiết lộ công việc của Kim Lý mỗi khi mình bận rộn, đúng chuẩn chồng nhà người ta!

Hồ Ngọc Hà tiết lộ công việc của Kim Lý mỗi khi mình bận rộn, đúng chuẩn chồng nhà người ta!

Mỗi khi Hà Hồ vắng nhà, Kim Lý đều làm bảo mẫu trông cặp song sinh để vợ được an tâm.

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