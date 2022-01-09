Leon nhà Hà Hồ đã biết nịnh bà nội với hành động đốn tim đậm chất quý ông tương lai

Lisa và Leon nhà Hà Hồ - Kim Lý là hai nhóc tì hot nhất nhì mạng xã hội ở thời điểm này. Dù là song sinh nhưng tính cách của hai thiên thần nhỏ lại cực khác nhau. Lisa điễm tĩnh, lạnh lùng và thích quan sát không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài y hệt mẹ Hà. Leon lại vui nhộn, hài hước, hiếu động và luôn bày trò vui mang đến tiếng cười cho mọi người y hệt ba Kim. Út ú nhà Hà Hồ còn được fan lẫn cư dân mạng gọi là "thánh meme" vì vô số biểu cảm ngộ nghĩnh.

Ít phút trước, trên Instagram lẫn Facebook của mình và các con, Hà Hồ hào hứng gửi lời chúc an lành trong ngày chủ nhật đến mọi người. "Nữ hoàng giải trí" còn không quên đính kèm đoạn clip siêu đáng yêu của Leon. Cậu nhóc nhặt hoa và chạy đến trao cho bà nội với khuôn mặt vui vẻ, rạng rỡ trong sự cổ vũ của mẹ Hà.