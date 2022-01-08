Hồ Ngọc Hà tiết lộ công việc của Kim Lý mỗi khi mình bận rộn, đúng chuẩn chồng nhà người ta!

Sau khi chào đón cặp song sinh Lisa và Leon chào đời, cuộc sống của Kim Lý và Hà Hồ trở nên tất bật hơn xưa. Bên cạnh việc phát triển công việc kinh doanh và ra mắt những dự án nghệ thuật mới, cặp đôi phải dành thời gian để chăm sóc và gần gũi bên các con. Khác hẳn với hình ảnh các nghệ sĩ ăn diện chỉn chu khi lộ diện tại sự kiện, khoảnh khắc đời thường của đôi vợ chồng này nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ công chúng lẫn truyền thông.

Ít giờ trước, trên trang Instagram cá nhân của mình, Hà Hồ đã đăng tải hình ảnh siêu dễ thương của ông xã. Khi cô phải ra ngoài từ sớm vì khởi động những dự án Tết, Kim Lý hóa thân thành bảo mẫu thay vợ chăm sóc cho cặp song sinh. Nữ ca sĩ hào hứng cho biết: "Cứ hôm nào mẹ Hà đi quay thì ba Kim sẽ hi sinh ở nhà làm vú em 20/24". Không chỉ thế, chồng đẹp trai còn liên tục chụp hình mình bồng bế hai con, hình hai con vui chơi tại nhà.... và gửi ngay cho Hà Hồ theo dõi.