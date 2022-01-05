Lê Phương hiếm hoi khoe nhan sắc thuở mới đóng phim, màn 'so kè' nhan sắc với Hà Hồ gây chú ý

Thuở mới đến với nghề diễn, Lê Phương đã sở hữu ngoại hình sáng giá và còn được hợp tác với Hà Hồ.
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Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lê Phương đã chia sẻ hình ảnh trên phin trường thuở mới chân ướt chân ráo vào nghề diễn. Cô xúc động viết: "2004 - năm nhất bon chen, phim 39 Độ yêu! Vai diễn duy nhất của thời sinh viên! Cảm ơn anh Dong Phuong đã lưu lại hình ảnh thanh xuân dữ dội. Mới đó đã gần 20 năm".
Có thể thấy, Lê Phương khi còn là sinh viên đại học đã sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc dài xõa ngang lưng nên giúp cô tạo được nhiều thiện cảm với khán giả khi lên phim. Nhiều người sẽ bất ngờ khi biết nữ diễn viên từng tham gia vai nhỏ trong phim đình đám thời điểm đó là 39 Độ yêu. Đây là bộ phim quy tụ nhiều ngôi sao đình đám như: Hồ Ngọc Hà, Bình Minh, Huy Khánh, Quỳnh Thy.....
Đặc biệt hình ảnh Lê Phương trao đổi kịch bản cùng Hà Hồ càng làm mọi người phải chú ý. Dù chiều cao không nổi trội và khuôn mặt không sắc sảo ấn tượng như Hà Hồ nhưng vẻ dịu dàng và trong sáng của Lê Phương vẫn làm xao xuyến người đối diện.
Hiện tại, sau nhiều năm "lăn lộn" trên phim trường, Lê Phương đã "bỏ túi" không ít tác phẩm đình đám như: Gạo Nếp Gạo Tẻ, Thương Con Ca Rô Đồng,... Nhờ tài năng và khả năng nhập vai "không chê vào đâu được", cô đoạt nhiều giải thưởng danh giá, ấn tượng nhất phải kể đến giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại "Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38" với vai diễn Hương trong Gạo nếp gạo tẻ.