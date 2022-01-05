Lê Phương hiếm hoi khoe nhan sắc thuở mới đóng phim, màn 'so kè' nhan sắc với Hà Hồ gây chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lê Phương đã chia sẻ hình ảnh trên phin trường thuở mới chân ướt chân ráo vào nghề diễn. Cô xúc động viết: "2004 - năm nhất bon chen, phim 39 Độ yêu! Vai diễn duy nhất của thời sinh viên! Cảm ơn anh Dong Phuong đã lưu lại hình ảnh thanh xuân dữ dội. Mới đó đã gần 20 năm".

Có thể thấy, Lê Phương khi còn là sinh viên đại học đã sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc dài xõa ngang lưng nên giúp cô tạo được nhiều thiện cảm với khán giả khi lên phim. Nhiều người sẽ bất ngờ khi biết nữ diễn viên từng tham gia vai nhỏ trong phim đình đám thời điểm đó là 39 Độ yêu. Đây là bộ phim quy tụ nhiều ngôi sao đình đám như: Hồ Ngọc Hà, Bình Minh, Huy Khánh, Quỳnh Thy.....